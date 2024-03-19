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İkinci el otomobil ve konut satışları için açıklama! Ticaret Bakanlığı 848.2 milyon lira ceza kesti

19.03.2024 10:06
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Son dakika: Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası uyguladı.

İkinci el otomobil ve konut satışları için açıklama! Ticaret Bakanlığı 848.2 milyon lira ceza kesti

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmek hedefiyle, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri alan Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücadelesine de kararlılıkla devam ediyor.

Denetimler sonucunda, 2023 yılında 135 milyon 103 bin 257 TL, 2024 yılında ise 77 milyon 71 bin 973 olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin 230 TL idari para cezası uygulandı. Bu alanda alınan tedbirler sonucunda, piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat edildi.

81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla piyasa denetimlerine de aralıksız devam eden Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda, 2023 yılında 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürününü denetleyerek 43 bin 864 aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uyguladı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürünü denetlendi, 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 TL idari para cezası kesildi.

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6 AY 6 BİN KİLOMETREDE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı, iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektörlerinde de pek çok düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Otomotiv sektöründe geçtiğimiz dönem yaşanan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesisi etmek üzere önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Bu kapsamda, 6 ay 6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme hayata geçirildi ve bu düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engellendi. Ayrıca, işletmeler için uygulanan bu kısıtlama 1 yıl içinde 3’ten fazla satış yapan bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde genişletildi.

OTOMOBİL TRAFİK (37)

Söz konusu düzenleme otomotiv piyasasında, arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkileri göz önünde bulundurularak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, motosiklet piyasasında yaşanan benzer olumsuzlukların ve haksız ticari kazançların önüne geçilmesi ve kamuoyunda oluşan beklentinin karşılanması amacıyla motosikletler de aynı kapsama alındı.

Yine, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yasaklandı.

Bakanlığın bir başka düzenlemesi ile de otomobil yetkili bayilerinin, satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşların taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması da engellendi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 404 MİLYON 741 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Otomotiv sektörüne yönelik bu düzenlemelere uymayanlar hakkında ülkenin dört bir yanında yoğun denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu denetimler kapsamında bugüne kadar 2 bin 258 firma denetlendi ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

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EMLAK SEKTÖRÜNDE 1338 İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de yaşanan gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda, konut satış ilanlarını yakından takip ediliyor ve ilan fiyatlarında haksız ve adil olmayan artışlar yaparak haksız ticari uygulamalarda bulunan emlak işletmelerine göz açtırılmıyor. Ayrıca, yetki belgesiz taşınmaz ticareti yaptığı tespit edilen işletmeler ile Yönetmelikte yer alan diğer hükümlere aykırı faaliyet gösteren emlak işletmelerine de gerekli denetimler yapılıyor ve idari müeyyideler uygulanıyor.

EMLAK (45)

Bu kapsamda emlak sektörüne yönelik denetimler sonucunda toplam 1338 işletmeye yaklaşık 100 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Son olarak, yapılan düzenlemelerle, gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe, ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama, bununla birlikte, ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi.

Böylece Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğü denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası uyguladı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil
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