İkinci el otomobilden sonra sıra motosiklette! Bir ilk yaşanmıştı: Onlara da 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirildi

Pandemiyle birlikte kurye pazarından gelen taleple ivme kazanan motosiklet satışları, otomobil ve akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle bu yıl daha da hızlandı. Özellikle elektrikli düşük segment motosikletlere ilgi daha yoğun.

Tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye tarihinde ilk kez bu yıl otomobilden fazla motosiklet satılıyor. İlk kez Temmuz’da küçük bir farkla otomobili geride bırakan motosiklet, Eylül ayında arayı açtı. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) verilerine göre, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 153 artarak 94 bin 783 adete ulaştı.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDEN SONRA YENİ KARAR

Hal böyle olunca motosiklette de fırsatçılığın önüne geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı yeni bir karar aldı. İkinci el araba satışlarına getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı geçtiğimiz gün 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Bakanlık bu kuralın içine motosikletlerin de dahil edileceğini Resmi Gazete’den duyurdu.

6+6 KURALI MOTOSİKLET İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in geçici 2. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, geçici 2. Maddedeki otomobil ve arazi taşıtları arasına motosiklet de eklendi.

Böylece, motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişiler, yeni bir motosikleti altı ay veya 6 bin km yol geçmeden satışa sunamayacak.

Yönetmelikte bu ay yapılan bir değişiklikle, 6 ay ve 6 km kısıtlamasının 1 Temmuz 2024’te sona ermesi öngörülmüştü. Ticaret Bakanlığı’na bu süreyi 6 ay daha uzatma yetkisi verilmişti.







