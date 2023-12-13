FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İkinci el otomobilden sonra sıra motosiklette! Bir ilk yaşanmıştı: Onlara da 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirildi

İkinci el otomobilden sonra sıra motosiklette! Bir ilk yaşanmıştı: Onlara da 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirildi

13.12.2023 07:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ilk kez motosiklet satışları otomobili sollarken yeni bir gelişme yaşandı. İkinci el araba satışlarına getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı geçtiğimiz gün 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Bugün yeni bir karar daha alan Ticaret Bakanlığı bu kuralın içine motosikletlerin de dahil edileceğini Resmi Gazete’den duyurdu.

İkinci el otomobilden sonra sıra motosiklette! Bir ilk yaşanmıştı: Onlara da 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirildi

Pandemiyle birlikte kurye pazarından gelen taleple ivme kazanan motosiklet satışları, otomobil ve akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle bu yıl daha da hızlandı. Özellikle elektrikli düşük segment motosikletlere ilgi daha yoğun.

Tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye tarihinde ilk kez bu yıl otomobilden fazla motosiklet satılıyor. İlk kez Temmuz’da küçük bir farkla otomobili geride bırakan motosiklet, Eylül ayında arayı açtı. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) verilerine göre, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 153 artarak 94 bin 783 adete ulaştı.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDEN SONRA YENİ KARAR

Hal böyle olunca motosiklette de fırsatçılığın önüne geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı yeni bir karar aldı. İkinci el araba satışlarına getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı geçtiğimiz gün 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Bakanlık bu kuralın içine motosikletlerin de dahil edileceğini Resmi Gazete’den duyurdu.

iStock-1368497015

6+6 KURALI MOTOSİKLET İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in geçici 2. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, geçici 2. Maddedeki otomobil ve arazi taşıtları arasına motosiklet de eklendi.

Böylece, motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişiler, yeni bir motosikleti altı ay veya 6 bin km yol geçmeden satışa sunamayacak.

Yönetmelikte bu ay yapılan bir değişiklikle, 6 ay ve 6 km kısıtlamasının 1 Temmuz 2024’te sona ermesi öngörülmüştü. Ticaret Bakanlığı’na bu süreyi 6 ay daha uzatma yetkisi verilmişti.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Satışta Tesla'yı sollamıştı! Togg Sedan modeli için tarih verildiSatışta Tesla'yı sollamıştı! Togg Sedan modeli için tarih verildi
Parasını dolar karşısında yüzde 50 devalüe edecekParasını dolar karşısında yüzde 50 devalüe edecek
Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakanlık harekete geçti...Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakanlık harekete geçti...
Anahtar Kelimeler:
Otomobil motosiklet
En Çok Okunan Haberler
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakanlık harekete geçti...

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Bakanlık harekete geçti...

G.Saray'ı eleyen Kopenhag'ın hocasının maç sonu sözleri olay oldu!

G.Saray'ı eleyen Kopenhag'ın hocasının maç sonu sözleri olay oldu!

Motosiklet satışlarına da 6 ay 6 bin km şartı getirildi

Motosiklet satışlarına da 6 ay 6 bin km şartı getirildi

Satışta Tesla'yı sollamıştı! Togg Sedan modeli için tarih verildi

Satışta Tesla'yı sollamıştı! Togg Sedan modeli için tarih verildi

O detaya dikkat çekti: "Bir uzlaşma çıkmadığı taktirde..."

O detaya dikkat çekti: "Bir uzlaşma çıkmadığı taktirde..."

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.