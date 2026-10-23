FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekar alanda yetiştirilen 100 bin ceviz ağacı, yılda yaklaşık 2 bin ton ürün veriyor. Üreticiler, hasadın yanı sıra kurutma, işleme ve paketleme faaliyetleriyle cevizleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekar alanda yetiştirilen 100 bin ceviz ağacı, yıllık yaklaşık 2 bin tonluk üretimiyle bölge ekonomisine katkı sunuyor. İlçede üreticiler, hasadın yanı sıra kurutma, sınıflandırma ve paketleme çalışmalarıyla da cevizleri Türkiye'nin farklı kentlerine ulaştırıyor.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 1

100 BİN AĞAÇTAN YILLIK 2 BİN TON ÜRETİM

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, ilçede ceviz yetiştiriciliğinin mikroklima koşulları, verimli topraklar ve çiftçilerin çalışkanlığı sayesinde geliştiğini belirtti.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 2

Bölgede yetiştirilen cevizlerin yurt içi piyasasında talep gördüğünü aktaran Karakuyu, ürünlerin özellikle pastane ve tatlı sanayisinin yoğun olduğu illere gönderildiğini ifade etti.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 3

Karakuyu, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı kentlere pazarlama yapıldığını kaydederek, Tarım ve Orman Bakanlığının ceviz paketleme projeleri aracılığıyla üreticilere destek verdiğini söyledi.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 4

DEKAR BAŞINA 450 KİLOGRAMA KADAR VERİM ALDI

Pınarlı köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Coşkun Şimşek, bu yılki hasat döneminin verimli geçtiğini belirtti. Dekar başına 400-450 kilogram ceviz elde ettiklerini anlatan Şimşek, üretimde bilinçli hareket etmenin ve araştırma yapmanın önemine dikkati çekti.

Bölgede örnek gösterilen bir ceviz bahçesine sahip olduklarını dile getiren Şimşek, gelecek yıl dekar başına 500 kilogramın üzerinde verime ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 5

HASATTAN PAKETLEMEYE KADAR TÜM SÜREÇLERİ YÖNETİYOR

Ceviz üretiminin yanı sıra işleme aşamasına yönelik yatırımlar da yaptıklarını belirten Şimşek, cevizlerin içi dolu ve boş olanlarını makinelerle ayırdıklarını söyledi. Ürünleri boyutlarına göre sınıflandırıp paketlediklerini aktaran üretici, satış aşamasına kadar bütün süreçleri düzenli olarak takip ettiklerini kaydetti.

Şimşek, Dinar'da yetiştirdikleri cevizleri Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'e kadar gönderdiklerini belirtti.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 6

KÖYÜNE CEVİZ KURUTMA TESİSİ KURDU

Yapağılı köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Mahmut Kuyu da üretimin yanı sıra ceviz ticaretiyle uğraşıyor. Kuyu, 35 dekar arazisinde yaklaşık 1000 verimli ceviz ağacı bulunduğunu belirterek bölgedeki üreticilere katkı sağlamak amacıyla köyünde ceviz kurutma tesisi kurduğunu anlattı.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 7

Tesiste yaş cevizlerin makineler aracılığıyla kurutulduğunu belirten Kuyu, kurutma işleminin ardından ürünlerin boyutlarına göre sınıflandırıldığını ve çürük cevizlerin ayrıldığını söyledi.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 8

20 VE 25 KİLOGRAMLIK ÇUVALLARLA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR

İşlenen cevizleri 20'şer ve 25'er kilogramlık çuvallara koyarak Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini aktaran Kuyu, özellikle Gaziantep ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satış yaptıklarını ifade etti.

100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor 9

Kurdukları tesisin çevredeki ceviz üreticilerine fayda sağlamasını amaçladıklarını belirten Kuyu, ilerleyen yıllarda ceviz içi üretimine de yönelmek istediklerini dile getirdi. Kuyu, cevizlerin içlerini tesiste kendilerinin çıkararak tüketicilere doğrudan ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de arıcılık yapan aile, kurduğu tesiste 13 kişiyi istihdam ediyorHakkari'de arıcılık yapan aile, kurduğu tesiste 13 kişiyi istihdam ediyor
Üç ünlü marka için imzalar atıldı! Devir tarihi belli olduÜç ünlü marka için imzalar atıldı! Devir tarihi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
ceviz Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.