100 bin ağaç geçim kaynağı oldu! Cevizler dört bir yana ulaşıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekar alanda yetiştirilen 100 bin ceviz ağacı, yıllık yaklaşık 2 bin tonluk üretimiyle bölge ekonomisine katkı sunuyor. İlçede üreticiler, hasadın yanı sıra kurutma, sınıflandırma ve paketleme çalışmalarıyla da cevizleri Türkiye'nin farklı kentlerine ulaştırıyor.

100 BİN AĞAÇTAN YILLIK 2 BİN TON ÜRETİM

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, ilçede ceviz yetiştiriciliğinin mikroklima koşulları, verimli topraklar ve çiftçilerin çalışkanlığı sayesinde geliştiğini belirtti.

Bölgede yetiştirilen cevizlerin yurt içi piyasasında talep gördüğünü aktaran Karakuyu, ürünlerin özellikle pastane ve tatlı sanayisinin yoğun olduğu illere gönderildiğini ifade etti.

Karakuyu, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı kentlere pazarlama yapıldığını kaydederek, Tarım ve Orman Bakanlığının ceviz paketleme projeleri aracılığıyla üreticilere destek verdiğini söyledi.

DEKAR BAŞINA 450 KİLOGRAMA KADAR VERİM ALDI

Pınarlı köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Coşkun Şimşek, bu yılki hasat döneminin verimli geçtiğini belirtti. Dekar başına 400-450 kilogram ceviz elde ettiklerini anlatan Şimşek, üretimde bilinçli hareket etmenin ve araştırma yapmanın önemine dikkati çekti.

Bölgede örnek gösterilen bir ceviz bahçesine sahip olduklarını dile getiren Şimşek, gelecek yıl dekar başına 500 kilogramın üzerinde verime ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

HASATTAN PAKETLEMEYE KADAR TÜM SÜREÇLERİ YÖNETİYOR

Ceviz üretiminin yanı sıra işleme aşamasına yönelik yatırımlar da yaptıklarını belirten Şimşek, cevizlerin içi dolu ve boş olanlarını makinelerle ayırdıklarını söyledi. Ürünleri boyutlarına göre sınıflandırıp paketlediklerini aktaran üretici, satış aşamasına kadar bütün süreçleri düzenli olarak takip ettiklerini kaydetti.

Şimşek, Dinar'da yetiştirdikleri cevizleri Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'e kadar gönderdiklerini belirtti.

KÖYÜNE CEVİZ KURUTMA TESİSİ KURDU

Yapağılı köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Mahmut Kuyu da üretimin yanı sıra ceviz ticaretiyle uğraşıyor. Kuyu, 35 dekar arazisinde yaklaşık 1000 verimli ceviz ağacı bulunduğunu belirterek bölgedeki üreticilere katkı sağlamak amacıyla köyünde ceviz kurutma tesisi kurduğunu anlattı.

Tesiste yaş cevizlerin makineler aracılığıyla kurutulduğunu belirten Kuyu, kurutma işleminin ardından ürünlerin boyutlarına göre sınıflandırıldığını ve çürük cevizlerin ayrıldığını söyledi.

20 VE 25 KİLOGRAMLIK ÇUVALLARLA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR

İşlenen cevizleri 20'şer ve 25'er kilogramlık çuvallara koyarak Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini aktaran Kuyu, özellikle Gaziantep ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satış yaptıklarını ifade etti.

Kurdukları tesisin çevredeki ceviz üreticilerine fayda sağlamasını amaçladıklarını belirten Kuyu, ilerleyen yıllarda ceviz içi üretimine de yönelmek istediklerini dile getirdi. Kuyu, cevizlerin içlerini tesiste kendilerinin çıkararak tüketicilere doğrudan ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır