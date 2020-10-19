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İkinci el otomobiller yatırım aracı haline geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

İkinci el otomobiller, fiyatlardaki artışlar sebebiyle yatırım aracı haline geldi.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğunu ifade ederek, “Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir. Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi arttırdı. Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü” dedi.

Piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu belirten Kumdakcı, “Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar ve ÖTV oranlarında bir düşme ihtimalinin şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkân vermeyecektir. Özetle fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz” dedi.

KAYNAK:İHA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle piyasamı olur hurda diyeceğin arabalara bu kadar fazla para mı istenir satıcıda suç yok alanda büyük hata almayın arkadaş almayın bakın ondan sonra piyasa nasıl aşağı iniyor bilinçli tüketici olmak böyle olur lütfen bu oyuna son verin
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