İkinci EYT için geri sayım! 1 milyon kişi 5 yıl erken emekli olacak... 7200 prim günü ve çocuk sayısına göre 'yıpranma payı' gündemde

İkinci EYT için geri sayım başladı. Bayram sonrası milyonların gözü Meclis'te olacak. Esnafa, ev kadınına, çalışan anneye de yıpranma payı müjdesi gelebilir. EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor.

1 MİLYON KÜÇÜK ESNAF FAYDALANACAK

İşte bu düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon küçük esnaf, 5 yıl erken emekli olabilecek.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Söz konusu erken emeklilik için Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e inmesi gerekiyor. Böylelikle esnafın 5 yıl erken emekli olması sağlanacak.

Show Haber'de yer alan habere göre; düzenlemeden 10 ve altında eleman çalıştıran esnaf yararlanabilecek.

EMEKLİLİK YAŞI ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre de esnetilmesi gündemde. Bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının kadınlarda da çocuk sayısına göre uygulanması söz konusu olacak.

EV KADINLARINA SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınları da isteğe bağlı emeklilik de devlet desteğinin verilmesini bekliyor. O düzenlemeyle de isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

2 BİN 133 TL'SİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL, bunun 2 bin 133 TL'si ev kadınlarına destek olarak verilecek.







