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İKMİB, 64 firma ile Arab Health'e katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Medikal, ilaç ve sağlık turizmine yönelik MENA bölgesinin en büyük medikal fuarı olan Arab Health'e, Türkiye'den İKMİB milli katılım organizasyonunda 64 firma katılım gösterdi

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 45'incisi düzenlenen Arab Health fuarının milli katılım organizasyonu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirildi.

İKMİB açıklamasına göre, medikal, ilaç ve sağlık turizmine yönelik MENA bölgesinin en büyük medikal fuarı olan Arab Health'e, Türkiye'den İKMİB milli katılım organizasyonunda 64 firma ve bireysel 85 firma ile birlikte toplam 149 firma katıldı.

27 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak'a kadar devam edecek Arab Health fuarı, dünyanın birçok ülkesinden profesyonel satın almacılar ve ziyaretçilerin katılımıyla yapılıyor. Firmaların dünya pazarına açılmalarını sağlamak adına çeşitli faaliyetlerde bulunan İKMİB, dünyanın önde gelen ve sağlık sektörünün nabzını tutan Medica, Arab Health, AEEDC ve IDS gibi fuarlara milli katılım organizasyonları düzenleniyor ve dünyanın birçok noktasına ticaret heyetleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk yurt dışı milli katılım organizasyonu Arab Health fuarına yapıldı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Tayfun Demir, İKMİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ahmet Fethi Polat, TİM delegesi Orhan Mutlu Topal ve İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu'nun katıldığı fuarda, en yeni ürün ve teknolojiler tanıtıldı.

- "Sağlık sektöründe BAE'nin tedarikçisi olabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Uzun bir aradan sonra bu yıl Arab Health 2020 fuarının milli katılım organizasyonunu İKMİB olarak biz düzenledik. Türk firmalarımızın kaliteli olan ürünlerini MENA bölgesindeki ülkelere tanıtma fırsatı sunan Arab Health fuarını önemsiyoruz. Fuarın, ihraç potansiyelimizin fiili ihracata dönüştürülmesi yönünde önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Milli katılım organizasyonumuz ile 64 firmamız 7 farklı holde yerini aldı. Bireysel katılımcı 85 firma ile birlikte toplam 149 Türk firmamız fuara katıldı. Firmalarımız medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, hastane yönetim sistemleri, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, sağlık turizmi, bilişim sistemleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç gibi sağlık sektörüne yönelik en son teknolojiye sahip ürünlerini fuarda tanıtma fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

Sağlığın, yüksek katma değer sağlaması açısından önemli bir sektör olduğunu ve ihracatının her yıl artış gösterdiğini belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İKMİB olarak, sağlık sektörüne yönelik hem uluslararası fuarları takip ediyor hem de sorun ve çözümlerine yönelik sonuçları ortaya koyduğumuz çalıştay ve bilgilendirme seminerlerini düzenliyoruz. Bununla birlikte fuarlarda kurduğumuz Türkiye standı ile hem ziyaretçilere hem de alıcılara Türk sağlık sektörünün gelişimini göstermeye çalışıyoruz. www.turkishhealthcare.org web sitemiz ile dünyanın herhangi yerinden bir alıcı Türkiye'deki satıcılara kolayca ulaşabiliyor. BAE'de özellikle hastane yatırımları için medikal ekipman ihtiyacının yabancı proje firmaları aracılığıyla karşılanması bekleniyor. Bu konuda Türkiye ile BAE iş birliği yapabilir. Türk firmalarımız gerekli medikal ekipmanları sağlayabilir ve BAE'nin tedarikçisi olabilir. Bu kapsamda BAE'ye yönelik ihracat fırsatlarının artacağını düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Arab Health, İKMİB,

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