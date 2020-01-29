İKMİB, 64 firma ile Arab Health'e katıldı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 45'incisi düzenlenen Arab Health fuarının milli katılım organizasyonu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirildi.

İKMİB açıklamasına göre, medikal, ilaç ve sağlık turizmine yönelik MENA bölgesinin en büyük medikal fuarı olan Arab Health'e, Türkiye'den İKMİB milli katılım organizasyonunda 64 firma ve bireysel 85 firma ile birlikte toplam 149 firma katıldı.

27 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak'a kadar devam edecek Arab Health fuarı, dünyanın birçok ülkesinden profesyonel satın almacılar ve ziyaretçilerin katılımıyla yapılıyor. Firmaların dünya pazarına açılmalarını sağlamak adına çeşitli faaliyetlerde bulunan İKMİB, dünyanın önde gelen ve sağlık sektörünün nabzını tutan Medica, Arab Health, AEEDC ve IDS gibi fuarlara milli katılım organizasyonları düzenleniyor ve dünyanın birçok noktasına ticaret heyetleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk yurt dışı milli katılım organizasyonu Arab Health fuarına yapıldı.