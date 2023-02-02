FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İkramiye (tediye) ödemeleri başladı! Kamu işçisi ne kadar ödeme alacak? 8 bin lirayı geçti…

İkramiye (tediye) ödemeleri başladı! Kamu işçisi ne kadar ödeme alacak? 8 bin lirayı geçti…

02.02.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ve memur maaşlarına zamdan sonra işçi ikramiyelerinde yeni tutarlar ve ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi herkes ilave tediye ödemelerinin yani ikramiyelerin ne kadar yatacağını merak etmeye başladı. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye 2023 ödemeleri ne zaman verilecek? İşte 2023 yılının ilk tediye yani ikramiye ödemeleri ile ilgili detaylar…

İkramiye (tediye) ödemeleri başladı! Kamu işçisi ne kadar ödeme alacak? 8 bin lirayı geçti…

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamlardan sonra kamu işçilerinin ikramiyeleri de yeniden belirlendi. İşçilerin ikramiyeleri hesaplarına ne zaman yatırılacak ve ikramiye ödemeleri nasıl hesaplanacak? Buna göre kamu işçilerine 3 taksit halinde toplamda 8 bin liraya varan ikramiye verilecek. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak edilenler…

İkramiye ödemeleri TC kimlik numarasına göre yapılıyor. O nedenle TC kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 ile başlayanların belirlenen tarihleri kontrol etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk’e yaptığı açıklamasında kamu işçisinin ikramiye ödemeleri ile ilgili tüm detayları şu sözlerle anlattı:

“Kendilerine ödenen ikramiyeleri biz tediye ödemeleri diye adlandırıyoruz. Tabi Ocak ayından itibaren asgari ücretin artışı memur ve memur emeklilerinin maaşlarının artışları onların ikramiyelerinde de belli bir oranda artış meydana getirdi.

‘10 BİN LİRA MAAŞI OLAN 12 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK’

Brüt ücreti asgari ücret seviyesinde olan bir kamu işçisi yani 10 bin 8 lira bir ücreti olan bir kamu çalışanımızın brüt gün sayısı da 52 gün olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada gün olarak 52 günü tekrar dikkate alıyoruz ve 52 günlük tediye yani ikramiye karşılığını ödüyoruz. 17 bin 357 lira brüt olarak ödenmesi gereken rakam net olarak kamu işçisinin eline 12 bin 401 lira olarak kendilerine 3 taksitte ödenmeye başlandı.

1

TEDİYE ÖDEMELERİ TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE

Bu 10 günlük süre içerisinde TC kimlik numarasında da 11 rakamdan oluşan numaralar söz konusu. Her bir numaraya da bir gün tahsis edilmiş bunun nedeni de şu; bankalarda ya da diğer ödeme noktalarda herhangi bir sıkıntı yoğunluk yaşanmaması için belirlenen ödeme yöntemi. Burada da aynı durum söz konusu TC kimlik numarasının son rakamına göre ikramiyeler de kamu çalışanlarına peyder pey ödenmektedir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrolde ‘Cuma’ endişesi: Motorine 100 dolar...Petrolde ‘Cuma’ endişesi: Motorine 100 dolar...
Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 NisanBorçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan
Kredi kartı harcamasında böylesi daha önce olmamıştı! İlk kez o sınır aşıldı: Aynı hızla artarsa…Kredi kartı harcamasında böylesi daha önce olmamıştı! İlk kez o sınır aşıldı: Aynı hızla artarsa…
Anahtar Kelimeler:
tediye ödemesi (ikramiye) ikramiye kamu işçileri tediye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

EYT’de kademeli prim şartı için gözler komisyonda!

EYT’de kademeli prim şartı için gözler komisyonda!

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.