İKV Başkanı Zeytinoğlu'dan sözde "Filistin Barış Planı" değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Filistin sorununun kapsamlı ve adilane bir çözüme kavuşturulmasının bölgenin istikrarı için çok önemli olduğunu belirterek, "Çözüm tek taraflı dayatmayla sağlanamaz. Trump sorunun kaynağına inmeden, bir 'oldu-bitti' ile çözümü dayatmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir barış bu şekilde sağlanamaz." ifadesini kullandı.

İKV'den yapılan açıklamada, İKV Başkanı Zeytinoğlu'nun ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan sözde "Filistin Barış Planı"na ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Zeytinoğlu, planın tek taraflı olduğunu ve yalnızca İsrail'in güvenliğini gözeterek tasarlandığını belirterek, Filistinlilerin yer almadığı bir barış sürecinin ölü doğmuş sayılacağını kaydetti.

Zeytinoğlu, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunduğu sözde barış planının bölgeye barış getirmekten uzak olduğunu belirterek, "Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararında olduğu gibi bu planda da sadece İsrail tarafından konuya yaklaştığını ve Filistinlilerin maruz kaldığı haksızlık ve adaletsizliği dikkate almadığını görüyoruz. Trump'ın bu hareketinin arkasında iç politika endişeleri yatıyor. Trump hem dikkatleri azil sürecinden uzaklaştırmak istiyor hem de 2020 seçimleri için hazırlanıyor. İsrail-Filistin meselesi gibi tüm bölge barışını ilgilendiren bir konuyu iç politika malzemesi haline getirmesini son derecede yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandı.