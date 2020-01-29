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İKV Başkanı Zeytinoğlu'dan sözde "Filistin Barış Planı" değerlendirmesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

"Trump sorunun kaynağına inmeden, bir ‘oldu-bitti’ ile çözümü dayatmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir barış bu şekilde sağlanamaz" - "AB’nin Filistin sorununa bakışı ABD’den farklı. AB bağımsız, demokratik, birleşik ve varlığını sürdürme kapasitesine sahip olacak bir Filistin devletini öngören iki devletli çözümü destekliyor"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Filistin sorununun kapsamlı ve adilane bir çözüme kavuşturulmasının bölgenin istikrarı için çok önemli olduğunu belirterek, "Çözüm tek taraflı dayatmayla sağlanamaz. Trump sorunun kaynağına inmeden, bir 'oldu-bitti' ile çözümü dayatmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir barış bu şekilde sağlanamaz." ifadesini kullandı.

İKV'den yapılan açıklamada, İKV Başkanı Zeytinoğlu'nun ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan sözde "Filistin Barış Planı"na ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Zeytinoğlu, planın tek taraflı olduğunu ve yalnızca İsrail'in güvenliğini gözeterek tasarlandığını belirterek, Filistinlilerin yer almadığı bir barış sürecinin ölü doğmuş sayılacağını kaydetti.

Zeytinoğlu, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunduğu sözde barış planının bölgeye barış getirmekten uzak olduğunu belirterek, "Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararında olduğu gibi bu planda da sadece İsrail tarafından konuya yaklaştığını ve Filistinlilerin maruz kaldığı haksızlık ve adaletsizliği dikkate almadığını görüyoruz. Trump'ın bu hareketinin arkasında iç politika endişeleri yatıyor. Trump hem dikkatleri azil sürecinden uzaklaştırmak istiyor hem de 2020 seçimleri için hazırlanıyor. İsrail-Filistin meselesi gibi tüm bölge barışını ilgilendiren bir konuyu iç politika malzemesi haline getirmesini son derecede yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump’ın önerdiği planın bugüne kadar Birleşmiş Milletler çerçevesinde belirlenen önceliklere uygun olmadığını vurgulayan Zeytinoğlu, iki devletli çözüm, İsrail’in yeni yerleşim yapmaması, 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilmesi, 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönmesi gibi ilkelerin hiçe saydığını belirtti.

- "Trump, 'oldu-bitti' ile çözümü dayatmayı amaçlıyor"

Ayhan Zeytinoğlu, "Filistin sorununun kapsamlı ve adilane bir çözüme kavuşturulması elbette ki bölgenin istikrarı için çok önemli. Ancak çözüm tek taraflı dayatmayla sağlanamaz. Trump sorunun kaynağına inmeden, bir ‘oldu-bitti’ ile çözümü dayatmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir barış bu şekilde sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Cenin'deki “Barış için Sanayi” projesini hatırlatan Zeytinoğlu, iş dünyasının bölgedeki yoksulluk ve dışlanmışlık sorunlarına çözüm olmak için adım atması ve bölgeye yatırımlara ön ayak olmasının da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Zeytinoğlu, ekonomik olarak bölgeye yatırım yapılmasının siyasi çözümü de kolaylaştıracağını belirterek, Türkiye’nin Filistin sorununa yaklaşımının ve iki devletli çözümün AB'nin pozisyonu ile uyumlu olduğunu vurguladı.

Barış çabalarında AB ile iş birliği ve koordinasyon sağlanmasını öneren Zeytinoğlu, "AB’nin Filistin sorununa bakışı ABD’den farklı. AB bağımsız, demokratik, birleşik ve varlığını sürdürme kapasitesine sahip olacak bir Filistin devletini öngören iki devletli çözümü destekliyor. Bu açıdan Türkiye’nin bakışı ile ortak yönleri var. Türkiye Filistin konusundaki girişimlerini AB ile koordine edebilir” ifadelerini kullandı.

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İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,

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