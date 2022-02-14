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İlaç fiyatlarına zam mı geldi? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu! İlaçlara zam mı geldi?

14.02.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değerinin değiştiği açıklandı. İlaç fiyatlarına zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ilaç fiyatlarına zam mı geldi? İşte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun açıklaması...

İlaç fiyatlarına zam mı geldi? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu! İlaçlara zam mı geldi?

Yeni gelişmeler sonrası ilaçlara zam gelip gelmediği merak ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin artış gösterdiğini duyurdu. Peki ilaç fiyatlarına zam mı geldi?

İLAÇ FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

TİTCK'nin internet sitesinden yapılmış olan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro değeri güncellendi. Yeni karara göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2022 yılı için 1 avro değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldı.

Yine Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, ilgili karara göre avro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenip değiştirildi.

Artık geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski avro değerine bölündükten sonra yeni avro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanmış olacak. Alınan karar, 5 gün sonra geçerli olmaya başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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