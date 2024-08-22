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  4. İlaç şirketlerine ceza kesildi: Rekabet ihlalinin bedeli ağır oldu

İlaç şirketlerine ceza kesildi: Rekabet ihlalinin bedeli ağır oldu

22.08.2024 11:41
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Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzlaşma metinleri gönderdi. Kurul, bunun üzerine Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155,5 milyon lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30,6 milyon lira idari para cezası kesti.

İlaç şirketlerine ceza kesildi: Rekabet ihlalinin bedeli ağır oldu

Rekabet Kurulu, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155,5 milyon lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30,6 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ile Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma sonuçlandı.

Teşebbüsler, rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzlaşma metinleri gönderdi.

Kurul, bunun üzerine, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155 milyon 488 bin 332 lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 milyon 593 bin 234 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, soruşturma, anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldı.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Rekabet Kurumu ilaç
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