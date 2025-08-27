FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'İlan edebilir' Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi 'Zorunluluk haline geldi'

Memur zammının da belli olmasıyla beraber Türkiye'deki milyonlarca çalışan için asgari ücret konusu yeniden gündeme geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in 'bölgesel asgari ücret' ile ilgili açıklamalarının ardından SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bir düzeltme yapılması gerektiğine vurgu yapan Karakaş tarih verdi.

'İlan edebilir' Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi 'Zorunluluk haline geldi'
Hande Dağ

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Temmuz ayında asgari ücretliler için ara zam ihtimali ortadan kalkmıştı ancak memur zammı ve İTO Başkanı Avdagiç'in 'bölgesel asgari ücret'e dair açıklamalar sonrası asgari ücret ile ilgili yeni bir çıkış geldi. 'En azından düzeltme şeklinde' diyerek asgari ücrete bir artış yapılması gerekliliğine işaret eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, tarih de verdi. İşte detaylar...

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 1

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'bölgesel asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücretle veya ona yakın bir ücretle İstanbul'da belli sektörlerde istihdam sağlamanız hemen hemen mümkün değil. Aslında şu anda İstanbul'da birçok sektörde asgari ücret pratikte uygulanmayan bir şey. Bizim tespitlerimize göre İstanbul'daki birçok iş yerinde fiili asgari ücret, reel asgari ücretin yüzde 30'u üzerine koyun, oradan başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 2

"BU BİR REALİTE"

Avdagiç'in bu açıklamalarının ardından TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'bölgesel asgari ücret' konusunu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın değerli başkanı Şekib Bey haklı. İstanbul'da 22 bin 104 TL ile geçmek mümkün değil. 22 bin 104 TL ile asgari ücretlinin çalışması mümkün değil. Bu bir realite. Dolayısıyla İstanbul'daki ile Anadolu'daki küçük bir ilçede çalışanın yaşam kalitesi açısından asgari ücret tartışmalı bir konu.

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 3

"DİĞER İLLERDEN GÖÇ ALMA GİBİ SAKINCALARI VAR"

Şimdi biz çalışma ekonomistleri aslında bu asgari ücret biz buna şey diyoruz; bölgesel asgari ücret. Bunun da birçok sakıncaları var. Yani aslında bu son 20-25 yılda birçok defa gündeme geldi, bölgesel asgari ücret. Bunun nasıl bir sakıncası var diye baktığımız zaman; ya şimdi İstanbul zaten çok yoğun bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'da asgari ücreti daha fazla artırdığınız zaman diğer illerden göç alma, emek mobilitesinin söz konusu olması gibi birçok sakıncaları olduğu için elbette ki hükümet de buna mesafeli davranıyor.

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 4

"SADECE İSTANBUL İÇİN DEĞİL, ANADOLU'NUN EN KÜÇÜK KÖYÜNDE BİLE YETERSİZ OLDUĞU AŞİKAR"

Ancak şunu ifade etmek lazım; yani her şeyi de hükümetten beklememek lazım aslında. Şunu söyleyelim; İstanbul'daki işverenler asgari ücretin üzerinde maaş verdikleri zaman yasal bir engel var mı? Ee versinler. Yani her şeyi hükümetten beklemenin bir anlamı yok ki. Yani oradaki şeyle ilgili. Dolayısıyla asgari ücreti tekrar tekrar burada uzun uzun konuşmaya gerek yok. Sadece işverenler açısından maliyet değil, isteğe bağlı primini yatıranlar için, işsizlik sigortası için, hastalıktan elde edilen rapor parası için tüm boyutları, o kadar çok fazla boyutu var ki bunun, bütün bu boyutlarıyla ele almak lazım. Ama şunu söyleyelim; mevcut asgari ücret bu haliyle 22 bin 104 TL ile sadece İstanbul için değil, Anadolu'nun en küçük köyünde bile yetersiz olduğu aşikar.

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 5

Bir de şöyle bir adaletsizlik oldu. Bakın şimdi biz neden bahsediyoruz; memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak'tan, Temmuz'dan, 2027'deki maaş güncellemelerinden söz ediyoruz. Kamu işçilerini biliyorsunuz daha yeni toplu sözleşme yapıldı aynı şekilde. Ancak asgari ücretlere baktığımız zaman yılda bir kez belirleniyor ve dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman asgari ücretler ne olur? Enflasyonu azdıracakmış. Yani bu kadar komik bir mesele olamaz.

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 6

EYLÜLDE BİR DÜZELTME OLUR MU?

Eylülde zaten olması lazım. Hatta şimdi olması lazım. Hiç zaman kaybedilmemesi lazım. Çünkü bu 22 bin 104 TL'lik bir rakam istihdama çok da olumlu yansıdığını ben düşünmüyorum. Hatta dezavantajları bile var asgari ücretin bu şekliyle. Neden? Ya gençler 22 bin 104 TL ile niye çalışayım diyor. Asgari ücretli nasıl kirasını ödesin, nasıl ulaşım parasını versin? Evinden çıkmazsa belki daha karlı olacak, böyle bir durum var. Bütün beklentimiz Eylül ayında artırılması yönünde, bu gerçekten bir zorunluluk haline geldi. En azından düzeltme şeklinde hükümetin bununla ilgili bir çalışma yapması ve ilan etmesi lazım. Bunun için meclisin toplanmasına da gerek yok. Hükümet bugün istese bugün itibarıyla asgari ücret komisyonunu bugün toplayıp düzeltme şeklinde asgari ücreti ilan edebilir. Hiçbir yasal engel yok.

İlan edebilir Memur zammından sonra asgari ücret çıkışı! Tarih verdi Zorunluluk haline geldi 7

Umarız asgari ücretlilerin çalışanların bu talebi en geç Eylül ayı içerisinde bir düzeltme olur. Yoksa yılbaşına kadar ki yılbaşı da değil biliyorsunuz. Yani asgari ücret Aralık ayında belirlendiği zaman Şubat'ta cebine giriyor çalışanların. Bu kadar uzun süre beklemeye tahammülleri yok. Maalesef durum bu"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Zincir marketler için de üretiyordu!

Zincir marketler için de üretiyordu!

Kilosu 4 euro! Ucu bucağı gözükmüyor... 600 kişi çalışıyor

Kilosu 4 euro! Ucu bucağı gözükmüyor... 600 kişi çalışıyor

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.