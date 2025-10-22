'İlave bir madde' diyerek o borçlar için kısmi affı işaret etti 'Gecikme zammıyla birlikte silinmesi...'

AK Parti, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunmuştu. 36 maddeden oluşan kanun teklifinde vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini de içeren bir dizi önemli detay yer almıştı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, "Torba Kanun, mevcut hâliyle sınırlı kalmayacak; daha da büyüyecek ve bazı vatandaşlara nefes aldıran kısmi nitelikte de olsa müjdeli maddeler de ilave edilmesi söz konusu…" diyerek ayrıntıları aktardı.

"TORBA KANUNA İLAVE BİR MADDE YAPILMASI BEKLENMEKTEDİR"

"Ankara’da kaynaklarımızdan edindiğimiz müjdeli bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum" diyen Karakaş, "Genel sağlık sigortası borçlarıyla ilgili kısmi af yapılması için Torba Kanuna ilave bir madde yapılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik reformunun en kritik ayağını GSS'nin teşkil ettiğine vurgu yapan ve bunu 2012'den beri istisnalar hariç neredeyse toplumun tamamının bu sigortanın sağlık güvencesi olduğuyla açıklayan Karakaş, aynı zamanda belirli şartların varlığı durumunda her ay GSS primi ödemenin de gerekebildiğini hatırlattı.

Karakaş, GSS uygulamasında “18 yaşını bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etmeyen tüm işsizler, kaçak sigortalı çalışanlar, liseyi bitirdikten sonra 20 yaşını aşıp eğitimine devam etmeyenler, 25 yaşını doldurmuş ve hiçbir işte çalışmayan üniversite mezunları ile hiçbir sigortalılığı bulunmayıp sağlık harcamalarını kendi cebinden karşılayanlar ile diğer tüm zorunlu sosyal güvenliği olmayan vatandaşların kendi primlerini ödemek zorunda olduğunu anımsattı. Aksi takdirde sağlık sigortasından faydalanmaları zorlaşmakta olduğunu belirtti. Bu kişilerin resen kapsama alınması zorunluluğunun 01 Ocak 2012 tarihinde başlatıldığını vurgulayan Karakaş, buna rağmen bu durumun farkında olmayan ve her ay hanesine (asgari ücrete göre değişen) şu anda 780 TL’yi aşan borç ve borca ait gecikme zammı ile cezası uygulanan çok sayıda vatandaş olduğunu da aktardı.

Bu nedenle bu kişilerin yüklü miktarda birikmiş genel sağlık sigortası borcu olduğuna işaret eden Karakaş, genel sağlık sigortası borçları ile diğer SGK borçlarının yapılandırılması için önceki yıllarda çok sayıda af ve yeniden yapılandırma kanunları çıkarılmasına karşın hâlen borcunu ödemeyen çok sayıda vatandaş olduğunu aktardı.

En son 2023'te genel sağlık sigortası borçlarının tüm faiz ve cezaları silinerek sadece anapara ödenmesi imkânı tanındığını belirten Karakaş, "Hükûmetin şimdi de genel sağlık sigortasına ilişkin kısmi af yapması beklenmektedir" dedi.

GSS PRİMİ YATIRMADAN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA FAYDALANMA

Gelir testi ile GSS primi yatırmadan genel sağlık sigortasından yararlanma imkanını da aktaran Karakaş "SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da diğer herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini, ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemler gelir testi olarak ifade edilmektedir" dedi.

Devamında Karakaş, "Gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için daha önceden mecburi idi. Bu zorunluluk 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak düşük gelirli olanlar için bu testi kendi isteği ile yaptırması avantajlı bulunmaktadır. Keza ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek yapılacak gelir testi sonucunda gelirin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında çıkması hâlinde tek kuruş GSS primi yatırmadan genel sağlık sigortasından faydalanmak mümkün olacaktır. Kapsamda bulunup gelir durumu değişenler de durumlarının değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı.

"HER AY 780 TL+FAİZ" DETAYI

"Şimdi asıl sıkıntı: Birçok vatandaş, hâlen bu zorunluluğun farkında bile değil! Her ay hane başına 780 TL'yi aşan prim borcu birikiyor (2025 asgari ücret bazında). Üstüne gecikme zammı ve gecikme cezaları eklenince, rakamlar bayağı kabarıyor! İşsiz-güçsüz ya da düşük gelirli ailelerde ödenmeyen borçlar birikerek bir dağ hâlini alıyor" diyen Karakaş, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarının brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında olduğunu, bu sebeple 2025 için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 780 TL olduğunu hatırlattı.

Karakaş "Gelir testi yaptırmayan bu kapsamdaki kişiler gelirleri düşük ya da işsiz olsalar bile her ay 780 TL borç ve borca ait gecikme zammı ile cezası uygulanmaktadır" dedi.

YENİ DÜZENLEMELER VE AF KONUSU

GSS primleri dâhil tüm SGK primlerine ilişkin 10 yıllık zaman aşımı olduğunu söyleyen Karakaş, bu kapsamda geçmiş yıllarda ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait genel sağlık sigortası borçlarının silinerek affedildiğini belirtti.

Yeni yapılacak yasal düzenlemelerle beraber 2015 ve öncesine ait olup ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan genel sağlık sigortası borçlarının anapara dâhil olmak üzere gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte silinmesine yönelik yasal düzenlemenin hazırlanarak TBMM’ye gönderilmesinin kuvvetle muhtemel hâle geldiğini aktaran Karakaş, zaman aşımına uğramamış GSS primleri dâhil hiçbir SGK priminin anaparasının silinmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Karakaş, "Bu kapsamdaki borçlar için önümüzdeki sene mart veya nisan aylarında kamu alacakları yapılandırması kapsamında yeni bir yasal düzenleme yapılarak peşin veya taksitli ödeme kolaylıkları sağlanabilir" dedi.