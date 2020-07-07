İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron tediye ödelerini bekliyor

İlave tediye ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Taşeron işçi statüsünden kadroya geçenlerin de içinde olduğu tüm kamu işçileri ilave tediye ödemelerinin 3. taksidinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Yıl içerisinde 4 taksit olarak ödenen tediyenin ilk iki taksidi ocak ve mayıs aylarında ödenmişti. Şimdi ilave tediye ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceği sorusuna yanıt aranıyor.
Devlet tarafından kamu işçilerine ve taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Söz konusu 52 günlük tutarın 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, ikinci 26 günlük kısmı ise ikinci yarısında yatırılıyor. Bunlar ise 13'er gün üzerinden hesaplanarak ikişer ödeme olarak veriliyor. Yani işçiler tediye ödemelerini toplamda dört taksitle alıyor.
İlave tediye ödemelerinde işçilere ödenecek paradan SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor ve bu kesintiler sonrasında ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.
Tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksidinin ne zaman ödeneceği şu anda bilinmiyor. Ödeme tarihleri için Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yayımlanması bekleniyor.
Bu yıl ilave tediye ödemelerinin ilk taksidi 31 Ocak 2020'de, ikinci taksidi ise 22 Mayıs 2020'de yatırılmıştı.
Diğer yandan geçtiğimiz yıl ise ilk taksit 31 Ocak 2019'da, ikinci taksit 31 Mayıs 2019'da, üçüncü taksit 9 Ağustos 2019'da, dördüncü ve son taksit ise 13 Aralık 2019'da ödenmişti.
İşçiler alacakları ödemelerin bayram öncesine yetişmesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz tarihine denk gelmesi nedeniyle ilave tediye ödemelerinin 3. taksidinin bayram öncesinde ödenebileceği tahmin ediliyor.
Kamu işçileri ve taşerondan kadroya alınan işçilere tediye ödemeleri yapılırken, belediye kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılmıyor.
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