İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron tediye ödelerini bekliyor

İlave tediye ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Taşeron işçi statüsünden kadroya geçenlerin de içinde olduğu tüm kamu işçileri ilave tediye ödemelerinin 3. taksidinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Yıl içerisinde 4 taksit olarak ödenen tediyenin ilk iki taksidi ocak ve mayıs aylarında ödenmişti. Şimdi ilave tediye ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceği sorusuna yanıt aranıyor.

Devlet tarafından kamu işçilerine ve taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Söz konusu 52 günlük tutarın 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, ikinci 26 günlük kısmı ise ikinci yarısında yatırılıyor. Bunlar ise 13'er gün üzerinden hesaplanarak ikişer ödeme olarak veriliyor. Yani işçiler tediye ödemelerini toplamda dört taksitle alıyor.

İlave tediye ödemelerinde işçilere ödenecek paradan SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor ve bu kesintiler sonrasında ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.