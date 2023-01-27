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İlave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye 2023 ödemeleri ne zaman verilecek?

27.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlave tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla bu yıl verilecek ilave tediyelerin tarihleri belli olmuştu. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye 2023 ödemeleri ne zaman verilecek? İşte Ocak ayı tediye ödemlerine dair tüm detaylar...

İlave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye 2023 ödemeleri ne zaman verilecek?

Ocak ayı ilave tediye ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Ödeme bekleyen tüm vatandaşlar İlave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye 2023 ödemeleri ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İlave tediye ödemeleri ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer aldı. İşte iki bölümde ödenecek ilave tediyeler hakkında tüm merak edilenler...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan tarihlerinde ödenecek.

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TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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TEDİYE KİMLERE ÖDENİYOR?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

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Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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