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İlk adım atıldı, Meclis'te EYT maratonu başladı! 'Kademeli prim günü' düğümü çözülecek... Milyonlar bekliyor

02.02.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyon üyelerinin yanında işçi ve işveren kesimi, sivil tolum kuruluşları ve EYT dernek temsilcilerinin de katıldığı görüşmelerin bugün sonuçlanması bekleniyor. Teklifle ilgili son rütuşların yapılması planlanırken kademeli prim günü tartışıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bir sunum yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

İlk adım atıldı, Meclis'te EYT maratonu başladı! 'Kademeli prim günü' düğümü çözülecek... Milyonlar bekliyor

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilik hayali kuranların aylardır takip ettiği yasa teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri başladı. Saat 11.00'de başlayan görüşmelere komisyon üyelerinin yanında işçi ve işveren kesimi, sivil tolum kuruluşları ve EYT dernek temsilcileri de katıldı.

Teklif hakkındaki son rütuşların yapılması planlanırken, kanun teklifine göre yaş şartı aranmayacak, çalışma ve pirim gününü dolduran kişiler emeklilik hakkı kazanacak.

5 BİN 975 GÜN PRİM SAYISI GÜNDEME GELDİ

Düzenleme duyurulmadan önce 5 bin prim günü şartı vardı ancak kanun teklifi Meclis'e sunulduktan sonra son 5 bin ile 5 bin 975 gün prim sayısı gündeme gelmeye başlamıştı. Bu da kademeli prim günü tartışmasını getirdi.

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AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU SUNUM YAPACAK

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bir sunum yapması bekleniyor.

EYT'nin hazineye maliyeti de komisyonda görüşülecek konular arasında yer alıyor.

GELECEK HAFTA GENEL KURUL'A GELECEK

Komisyonun söz konusu çalışmaları bugün tamamlanması beklenirken, gelecek hafta ise özellikle Çarşamba günü Genel Kurul gündemine gelmesi ve kanun teklifinin kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını sunulan kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yürürlüğe girdikten sonra da Mart ayında EYT'lilerin emekli maaşlarını alması bekleniyor.

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ERDOĞAN: İLK AYLIKLARI ŞUBAT YA DA MART GİBİ BAĞLANABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa da EYT'de ilk maaşların alınacağı tarihle ilgili yaptığı açıklamada "AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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EYT meclis

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