EYT SON DAKİKA | EYT'de isteğe bağlı prim ödemesinde 1.261 gün uyarısı! 5 bin günle emekli olamayacaklar...

Son dakika: EYT düzenlemesi geçtiğimiz pazartesi günü Meclis'e geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İsteğe bağlı olarak prim günü ödeyecekler için uzman isimlerden 1261 gün uyarısı geldi.

"5 BİN GÜN ŞARTI MASADA OLMAYACAK"

5000 ile 5975 arasında değişen prim gün şartı tartışması oldu. Birçok EYT'li sosyal medyada 'Yaşı atladık, prime takıldık' mesajları paylaştı. EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik, "Hiçbir zaman 5000 prim olacağı söylenmedi. Primden ziyade bizi yaş haddi zorluyordu. 5 bin gün şartı masada olmayacak. Bizim amacımız yasanın bir an önce çıkmasını sağlamak " dedi.

1261 GÜN DETAYINA DİKKAT!

Kanal D Haber'in haberine göre eksik primleri olanlar doğum ya da askerlik borçlanması yapabiliyorlar ama isteğe bağlı olarak prim ödeyecekler için 1261 detayı önemli. Uzman isimler vatandaşları uyararak "Eğer çalışacak durumda değilse isteğe bağlı sigortalı olarak bugünleri tamamlamayı düşünüyorsa 1261 günü geçmemesi gerekiyor. 1261 gün isteğe bağlı sigortalı prim yatırırsa bu durumda 5975 günle değil, kadın ise 7200, erkek ise 9000 ile Bağ-Kur şartlarına tabi olarak emekli olacaklar. Yurt dışı borçlanması yaparak yine bugünleri tamamlayacaksa bugünler Bağ-Kur'a sayılacağından 1261 günün geçilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

EYT'DE SÜRE SINIRI YOK

Öte yandan Sabah'ta yer alan bilgiye göre, milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu açan yasa tasarısının en dikkat çekici özelliklerinden birisi süre sınırının olmaması. Bütün EYT'liler 'kazanılmış hak' olarak şartları tamamladıklarında yaş şartı olmadan emekli maaşına kavuşacak. Böylece 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların tamamı emekliliğe sevk edilecek.



