İlk Evini Alacakların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

İlk evinizi almaya karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken pek çok nokta bulunuyor. Sadece duygusal değil rasyonel olarak da bazı şeylere karar vermeniz gerekiyor. Gelin bunlara birlikte bakalım!

1. Net bütçenizi belirleyin.

Sadece evin satış bedeline odaklanmak bu süreçte yapılan en büyük hatalardan biridir. Bütçenizi hesaplarken şu ek masrafları mutlaka hesaba katmanız gerekir:

Tapu harcı

Emlakçı komisyonu

Ekspertiz ve kredi dosya masrafları

Taşınma ve tadilat giderleri

2. Lokasyon analizini geleceği düşünerek yapın.

Evin bulunduğu bölgenin gelecekteki prim potansiyelini araştırın. Yakınından geçecek bir metro hattı, yeni bir üniversite veya iş merkezi projesi, yatırımınızın değerini kısa sürede katlayabilir.

3. Deprem yönetmenliği ve binanın yaşına bakın.

Binanın ne zaman yapıldığı ve deprem yönetmeliğine uygunluğu hayati önem taşır. Mümkünse binanın risk analiz raporunu isteyin veya belediyeden imar durumunu kontrol edin.

4. Aidat ve sunulan hizmetlerin dengesini analiz edin.

Havuzlu, spor salonlu siteler cazip görünse de bu imkanların aylık aidat yükünü önceden öğrenmek oldukça önemlidir. Çünkü bazen aidat ödemeleri, bir kira bedeline yaklaşarak bütçenizi sarsabilir. Bir ev alıyorsanız ve site içerisindeyse aidat bedelini de ekstra hesaplamak gerekir.

5. Tapu ve iskan kayıtlarını deneyin.

Evin üzerinde ipotek, haciz veya şerh olup olmadığını Tapu Dairesi’nden kontrol edin. En önemlisi de binanın iskanı yani yapı kullanma izin belgesi olup olmadığını teyit etmektir. İskansız evlerde abonelikler ve kredi süreçleri sorun yaratabilir.

6. Ulaşım ve lojistik imkanlarını inceleyin.

İş yerinize, ana yollara ve toplu taşımaya olan mesafe, günlük yaşam kalitenizi doğrudan etkiler. Evi sadece hafta sonu değil, trafiğin yoğun olduğu hafta içi saatlerinde de ziyaret ederek ulaşım süresini test edin. Kargo ve lojistik imkanları da değerlendirmeyi unutmayın.

7. Güneş ışığı alma oranına ve cephesine bakın.

Kuzey cephe bir ev kışın ısınma maliyetlerini artırırken, Güney cephe daha aydınlık ve ferah bir yaşam sunar. Evin günün hangi saatinde ne kadar ışık aldığını görmek için gündüz gözüyle evi gezin.

8. Komşulara ve çevre kültürüne bakın.

"Ev alma komşu al" sözü günümüzde hala geçerli. Apartman yönetim planını incelemek ve çevrede yaşayanların profili hakkında fikir sahibi olmak, huzurunuz için kritiktir. Bu yüzden evi almadan önce çevresinde vakit geçirin.

9. Tadilat ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin.

"Boyatıp gireriz" dediğiniz bir evde tesisat sorunları çıkabilir, banyoya tadilat gerekebilir. Mutfak dolapları, banyo tesisatı ve pencerelerin durumu gibi masraflı kalemleri uzman bir gözle kontrol ettirin.

10. Alternatiflere bakın, hemen karar vermeyin.

İlk gördüğünüz ev için hemen karar vermeyin. Benzer bütçeyle farklı semtlerde neler alabileceğinizi görmek için en az 5-10 farklı seçenek gezdikten sonra karar verin.