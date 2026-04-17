FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temassız Ödemelerin Hayatımıza Kattığı Hız Hakkında 10 Çarpıcı Veri

Temassız ödemeler, fark etmeden hayatımızın hızını ciddi şekilde artıran en pratik çözümlerden bir tanesidir. Bu hız sayesinde ödeme yaparken bekleme süremiz neredeyse 1-2 saniyeye kadar düştü. İşte temassız ödeme yapmanın hayatımıza kattıkları!

1. Temassız ödemeler, diğer ödemelere göre 2-3 kat daha hızlıdır!

Temassız kart işlemlerinde, şifre girme ve takma adımları olmadığı için işlem süresi ciddi şekilde kısalır. Mesela, ortalama bir temassız ödeme 2-5 saniye içinde tamamlanırken klasik kartlı işlemlerde bu 10-15 saniyeyi bulur. Bu farkı da en çok aceleniz olduğunda hissedersiniz.

2. Temassız ödeme, kasa işlem süresini ortalama %30 azaltır.

Ödeme süresi kısaldıkça her müşteriye ayrılan süre de düşer. Bu da toplam işlem hızını doğrudan artırmış olur. Özellikle zincir marketleri düşündüğümüzde bu fark, günlük yüzlerce işlemde büyük zaman kazancı sağlar.

3. Küçük tutarlı alışverişlerde işlem süresi 3 saniyenin altına düşer.

Artık şifre gerektirmeyen işlemler sayesinde ödeme neredeyse anlık gerçekleşir. Özellikle su veya kahve gibi hızlı tüketim ürünlerinde bu hız daha çok fark edilir. Kullanıcılar hiç durmadan alışverişini tamamlayabilir.

4. Nakit ödemeye kıyasla ortalama 10-15 saniye zaman kazandırır.

Nakit ödeme sırasında para sayma, bozukluk arama ve para üstü bekleme gibi süreçler müşteriye çok zaman kaybettirir. Temassız ödemede bu adımlar tamamen ortadan kalkar. Tek bir dokunuşla anında işlem tamamlanır.

5. Yoğun saatlerde kasa kuyruklarını %20'ye kadar kısaltabilir.

Daha hızlı işlem süresi, daha hızlı ilerleyen kuyruklar demektir. Özellikle yoğun saatlerde bu farkı çok daha net bir şekilde görebiliriz. Üstelik seri işlemlerde müşteri memnuniyeti doğrudan artar. Bekleme süresi azaldıkça alışveriş deneyimi çok daha iyi olur.

6. Toplu taşımada yolcu geçiş sayısı hızlanır.

Her yolcunun ödeme süresi birkaç saniye bile kısalsa toplam akış ciddi şekilde hızlanır. Özellikle metro ve otobüs girişlerindeki yığılmalar çok daha az olur. Küçük süre farklarının bile etkileri büyüktür.

7. Mobil temassız ödemeler, kartlı işlemlerden bile daha hızlıdır.

Telefon ya da akıllı saat ile ödeme yaparken kart çıkarmanıza bile gerek kalmaz. İşlem süresi neredeyse 1-2 saniyeye kadar düşer. Bu da temassız teknolojinin en hızlı versiyonu demektir.

8. Gün içinde yapılan 5-10 işlem bile dakikalar kazandırır.

Her işlemde birkaç saniye kazanmak küçük görünse bile gün sonunda bu ciddi bir süreye dönüşür. Özellikle sık alışveriş yapan kişiler için bu fark çok daha büyüktür. Zaman tasarrufu için temassız ödeme en verimli işlemlerden biridir.

9. Fiziksel mağazalarda ödeme süresini online alışveriş hızına yakınlaştırır.

Eskiden en hızlı ödeme yöntemi online alışverişlerdi. Şu an ise temassız ödeme sisteminin hızına hiçbir ödeme yöntemi yetişemiyor. Bu da kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren önemli bir gelişmedir. Mağaza deneyimi daha akıcı hale gelir.

10. İşletmelerin saatlik işlem kapasitesi artış gösterir.

Ödeme süresi kısaldıkça aynı sürede daha fazla müşteri tamamlanabilir. Bu da özellikle yoğun işletmeler için büyük avantaj sağlar. Daha hızlı servis, daha fazla müşteri ve daha yüksek ciro anlamına gelir.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.