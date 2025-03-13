İlk faturalar gelince... Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak için' diyerek açıkladı

Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamıyor. Elektrikte yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başladı.

ESNAFTAN ŞİKAYET VAR

Ekol TV'nin haberine göre; yeni düzenlemenin 1 Şubat itibarıyla başlamasıyla ilk faturaları gelen esnaf şikayet yağdırdı.

417 kilovatsaatten fazla tüketim yapanlar, devlet desteğinden yararlanamazken yeni düzenlemeyle önceki ay bin 50 lira üstünde ödeme yapan abonelerin faturası da iki katına çıktı. Yeni düzenlemeden en çok etkilenenlerin esnaflar olduğu belirtildi. Konuyla alakalı olarak; ilk faturaları gelen esnafın şikayet yağdırdığı aktarıldı.

İLK OLARAK HAKLARINI ORADA ARADILAR

Ortalama 10 metrekare olan bir mahalle berberine gelen elektrik faturasının bin 500 lirayken yeni düzenlemeyle beraber bu tutarın 3 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Artan faturalar sebebiyle tüketiciler ilk olarak haklarını dağıtım şirketlerinde ararken bundan sonuç alamayanlar ise mahkemeye başvuruyor.

"5,5 LİRA CİVARINDA ELEKTRİK MALİYETİYLE KARŞILAŞIYORLAR"

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, "Otomatik olarak buraya düşüyorlar. Yıllık tüketimleri 15 bin kwh’yı geçiyorsa 5,5 lira civarında elektrik maliyetiyle karşılaşıyorlar. Bir önceki yılla ya da birkaç ay önceki faturalarını karşılaştırdığımızda ise bu ortalama yüzde 55 civarında bir enerji maliyeti artışı demektir" dedi.

Karataş, "Ticarethanelerde daha ucuz elektrik alma imkanı ortaya çıkıyor limiti aşanlar için. Onlar tedarik firmalarını seçme hakkına sahipler" ifadelerini kullandı.