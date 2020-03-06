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İlk hasat yapıldı, tezgahlarda kilogramı 50 TL’den yerini aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla malta eriği ağaçları meyve verdi. Türkiye’de ilk turfanda olarak Alanya’da yetişen malta eriğinin kilogramı bahçeden 30 TL’ye çıkarken, tezgahlarda 50 TL’ye alıcı buluyor.

İlk hasat yapıldı, tezgahlarda kilogramı 50 TL’den yerini aldı

Ana vatanı Çin olan ve 1800’lü yıllarda Cezayir ve Lübnan üzerinden Türkiye’ye getirilen malta eriği ağaçları yılın ilk meyvesini Alanya’da verdi. Nisan ve Mayıs aylarında Akdeniz ile Ege kıyılarında meyve veren, halk arasında ’yeni dünya’ ya da ’muşmula’ olarak bilinen malta eriğinin turfandası ise Mart ayında Alanya’da yetişiyor. Türkiye’de ilk hasadın yapıldığı ilçede hemen hemen her evinde bahçesinde ağacı bulunan malta eriğinin kilogramı bahçeden 30 TL’ye çıkarken, tezgahlarda 50 TL’ye alıcı buluyor. Alanya’nın coğrafi işaretli 2 ürününden biri olan, lif yönünden zengin ve sindirim sistemine birçok faydası olduğu bilenen yeni dünya, tüm ülkede tüketiliyor.

“Alanya turfandanın en iyi yetiştiği bölgedir”

Turfanda malta eriği hakkında bilgi veren Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropikal meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, bu meyvenin 12 ay boyunca yeşil olarak kaldığını aktardı. Sevilgen, “Malta eriği meyve olmaya başladığı zaman yeşilden sarıya dönüyor. Yıkanarak yenmesi tavsiye ediliyor. Lif açısından çok zengin, kan basıncını düşürüyor, kalp sağlığına da çok iyi gelmektedir. Alanya turfandanın en iyi yetiştiği bölgedir. Malta eriği de bunlardan bir tanesi. Bulunduğumuz bahçe de Türkiye’nin ilk malta eriğinin üretildiği bahçedir. Bunun en büyük sebebinin birisi de güneşin doğumu ve batışı bu noktada gerçekleşmektedir” dedi.

“Şu an toptan fiyatı 30-40 lira arasında”

Malta eriği üretiminin ilçede azalmaya başladığını aktaran Sevilgen, “Malta eriğinin Alanya için önemli olmasının bir sebebi de coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesidir. Üreticiler şu an kendini tatmin edecek şekilde para kazanıyor çünkü sadece Alanya ve Mersin’in Tarsus bölgesinde var. Başka herhangi bir bölgede malta eriği üretilmemektedir. Kazancı şuan toptan fiyatı 30-40 lira arasında. Mart ayında başlıyoruz, Nisan ayının sonuna doğru da hasadı bitmektedir” dedi.

"Fiyatı oldukça yüksek gidiyor"

Alanya’da malta eriğinin yaklaşık 350-400 kişi civarı üreticisi olduğunu söyleyen Sevilgen, “Önceki yıllarda bin 500 civarı üretici vardı, biraz azalmaya başladı. Tabi bunun azalmasıyla beraber de değeri de yükseliyor. Şu an yeniden ekimler başladı çünkü fiyatı gerçekten oldukça yüksek gidiyor" diye konuştu.

“Ürünlerimizin kalitesi oldukça iyi”

İlçede 15 yıldır malta eriği ürettiğini ifade eden Üretici Muzaffer Yıldız ise ürünlerinin bulunduğu bahçesinin çok farklı bir özelliği olduğunu belirterek, “Gün doğumun ilk olarak kendi bahçesine vurduğu için ağaçların gün ışığıyla erkenden olgunlaştığını ve bambaşka bir lezzeti olduğunu ifade etti. Yıldız, “Üretimimiz çok verimli. Gelirinden memnunuz ve ürünlerimizin kalitesi oldukça iyi” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İAH

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