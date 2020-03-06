İlk hasat yapıldı, tezgahlarda kilogramı 50 TL’den yerini aldı

Ana vatanı Çin olan ve 1800’lü yıllarda Cezayir ve Lübnan üzerinden Türkiye’ye getirilen malta eriği ağaçları yılın ilk meyvesini Alanya’da verdi. Nisan ve Mayıs aylarında Akdeniz ile Ege kıyılarında meyve veren, halk arasında ’yeni dünya’ ya da ’muşmula’ olarak bilinen malta eriğinin turfandası ise Mart ayında Alanya’da yetişiyor. Türkiye’de ilk hasadın yapıldığı ilçede hemen hemen her evinde bahçesinde ağacı bulunan malta eriğinin kilogramı bahçeden 30 TL’ye çıkarken, tezgahlarda 50 TL’ye alıcı buluyor. Alanya’nın coğrafi işaretli 2 ürününden biri olan, lif yönünden zengin ve sindirim sistemine birçok faydası olduğu bilenen yeni dünya, tüm ülkede tüketiliyor.

“Alanya turfandanın en iyi yetiştiği bölgedir”

Turfanda malta eriği hakkında bilgi veren Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropikal meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, bu meyvenin 12 ay boyunca yeşil olarak kaldığını aktardı. Sevilgen, “Malta eriği meyve olmaya başladığı zaman yeşilden sarıya dönüyor. Yıkanarak yenmesi tavsiye ediliyor. Lif açısından çok zengin, kan basıncını düşürüyor, kalp sağlığına da çok iyi gelmektedir. Alanya turfandanın en iyi yetiştiği bölgedir. Malta eriği de bunlardan bir tanesi. Bulunduğumuz bahçe de Türkiye’nin ilk malta eriğinin üretildiği bahçedir. Bunun en büyük sebebinin birisi de güneşin doğumu ve batışı bu noktada gerçekleşmektedir” dedi.