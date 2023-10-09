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İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 düşük faizli konut kredisi yolda! İşte başvuru şartları ve başvuru bilgileri

09.10.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. BDDK konut kredisi düzenlemesi ile ilgili aramalar yoğunluk kazandı. Hükümet evi olmayan ve ilk evini almayı düşünen vatandaşlar için harekete geçti. İşte ilk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi detayları...

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 düşük faizli konut kredisi yolda! İşte başvuru şartları ve başvuru bilgileri

İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ağustos ayında ilk evini, ikinci ve daha fazla konut almayı düşünen vatandaşlar için düzenlemelere gidilmişti. İkinci evini alacaklar için sınırlamaya gidilirken ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile konut edindirme sistemi getiriliyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitmiş ve gerekli şartların sağlanmaması halinde konut alımlarında konut kredisi değer oranının yüzde 75 daraltılacağını açıklamıştı.

İlk kez ev sahibi olacak dar gelirli vatandaşlar için 'İlk Evim' 1.20 düşük faizli konut kredisi uygulamasının açıklanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru tarihi araştırılıyor.

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

İlk evim konut kredisi ile 1.20 faiz ve 15 yıl vade için hazırlıklar sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20’ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması şeklinde.

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Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda olduğu gibi, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50’den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

İLK DEFA EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ NE KADAR VERİLECEK?

Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.


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