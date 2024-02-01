İlk kez gündeme geldi: EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI için 15 gün detayı! İmza askıda kaldı, Resmi Gazete bekleniyor

Meclis Genel Kurulu’nda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi 25 Ocak’ta kabul edilmişti. Milyonlar Resmi Gazete kararını beklerken, ‘emekliye ek zam Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak?’ sorusuna en net ipucu geldi. Emekli maaşı zam farkı bekleyenler bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meclis’ten 7 gün önce geçen emekliye ek zam düzenlemesi için 15 günlük süre bulunuyor. Yasal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzayı önümüzdeki 1 hafta içinde imzalaması gerekiyor. İşte Bağkur SSK emekli maaşı zam farkı ödemeleri için haberin detayları…

EMEKLİYE EK ZAM ERDOĞAN’IN MASASINDA

SSK BağKur emekli maaşı zammı yüzde 11,68’lik ek zam ile memur emeklisi zam oranı olan yüzde 49,25’e eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Ek zam öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını Ocak ayında yüzde 37,57’lik enflasyon zammına göre aldılar. Emekliye ek zam için Meclis adımı geçilse de karar Cumhurbaşkanlığı’nda askıda kaldı. Karar henüz resmileşmediği için henüz maaş farkları da emeklilerin hesaplarına yatırılamıyor.

İHTİMALLER ARASINDA ‘VETO’ VAR

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis onayından geçen düzenlemeleri imzalaması için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Erdoğan, bu süre içinde düzenlemeyi bekletme hakkına sahip.

Zor bir olasılık olsa da teknik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi veto edip Meclis'e gönderme hakkına ve revize edilmesini talep etme hakkına da sahip. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre Erdoğan düzenlemeyi Meclis'e geri gönderme yetkisini kullanırsa gerekçesini de belirtmek zorunda. Meclis ise düzenlemeyi üzerinde herhangi bir oynama yapmadan aynı şekilde yeniden Erdoğan'a gönderme hakkına sahip.

EMEKLİYE EK ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenlemenin Meclis'te onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada tarihe ilişkin detayı paylaşmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.







