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İlk kez kamuoyu önüne çıkıyor! Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan için sınav zamanı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu bugün duyuracak. Yeni Başkan Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu bugün saat 10.30’da düzenlenecek toplantıda açıklayacak. Kritik önem taşıyan raporda bankanın tahminleri, para politikası rotasına ışık tutacak.

İlk kez kamuoyu önüne çıkıyor! Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan için sınav zamanı

Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesinin ardından 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanlığına atanan Fatih Karahan, bugün ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak.

Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB'nin yeni başkanı sunumun ardından ilk kez soruları yanıtlayarak, politikası hakkında öngörü oluşmasını sağlayacak.

ENFLASYON MAYIS AYINDA PİK YAPACAK

TCMB, 2023 yılının son Enflasyon Raporu'nda 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 36 olarak gerçekleşeceği, 2025 yılı sonunda ise yüzde 14 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağı tahmininde bulundu.

Eski TCMB Başkanı Erkan, söz konusu rapor ile ilgili sunumunda, enflasyonun 2024 yılının Mayıs ayında yüzde 70-74 aralığında zirve yapacağını belirtti.

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TÜİK OCAK AYI ENFLASYONUNDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70 artarken, yıllık artış oranı yüzde 64,86 seviyesinde gerçekleşti. TCMB, söz konusu rakamlarla ilgili açıklamasında, "Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir." şeklinde görüş belirtti.

KARAHAN'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Karahan, atamanın ardından ilk değerlendirmesinde, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

TCMB Başkanı Karahan'ın sunumu saat 10.30'da başlayacak.

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