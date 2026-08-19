2. el otomobilde gözden kaçan 'uygun fiyat' modelleri (Honda, Toyota, Volvo)

İkinci el araç piyasasında pek çok kullanıcı aklındaki araçla alakalı ilk olarak "Piyasası var mı?" sorusunu soruyor. Hatta bu soru bazen aracın teknik özelliklerinden önce geliyor. Kimi modeller kolay satıldığı için kullanıcılar arasında güven yaratabiliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Abdullah Aydemir'in haberine göre bazı modeller piyasası yok diye gözden kaçıyor, çok fazla tercih edilmeyen bazı otomobiller, aynı yaş ve kilometredeki popüler rakiplerine göre daha uygun fiyatla bulunabiliyor.

Buna göre; o modeller şöyle sıralandı:

HONDA ACCORD

Türkiye'de hiçbir zaman Corolla ya da Civic kadar yüksek adetlere ulaşmayan Honda Accord, buna karşılık geniş iç mekanı, güçlü motorları ve uzun yol karakteriyle özellikle sedan isteyen kullanıcılar için hala dikkat çekici olabiliyor. 2026 yılında yapılan ikinci el güvenilirlik değerlendirmelerinde de Honda Accord'un öne çıkan modeller arasında yer aldığı kaydedildi.

Dezavantajı olarak ise bazı parçaların popüler modeller kadar kolay bulunmaması ve ikinci el satış süresinin daha uzun olabilmesi gösterildi. Bunun yanı sıra yüksek hacimli motorlardan kaynaklı MTV dezavantajı ve yüksek yakıt maliyetlerinin de ikinci el piyasasını etkilediği işaret edildi.

MAZDA 3

Türkiye'de düşük satış adetleri sebebiyle Mazda 3'ün de çoğu zaman ikinci el listelerinde gözden kaçtığı belirtildi. Buna karşılık atmosferik motorlu versiyonları, sürüş karakteri ve kabin kalitesiyle kendi döneminde güçlü bir alternatif oluşturduğu vurgulandı.

Marka Türkiye pazarından çekilse de mevcut servis ve yedek parça ağının az da olsa bulunduğu belirtilirken dikkat edilmesi gereken noktanın ise aracın satın alınmadan önce parça ve servis durumunun bulunulan şehirde araştırılması olduğu işaret edildi.

SUBARU XV

SUV/crossover isteyip buna karşın piyasadaki standart seçeneklerden farklı bir otomobil arayanların karşısına Subaru XV çıktığı kaydedildi. Dört tekerlekten çekiş altyapısı ve güvenlik odaklı yapısının önemli avantajlar sunduğu, az sayıda satılmasının bakım ve parça konusunda şehirden şehre farklılık oluşturabildiği aktarıldı.

Ağır bir kronik sorunu bulunmayan modelin, düzenli bakımlarıyla uzun ömürlü bir araç olabildiği belirtilirken 1.6 litrelik atmosferik Boxer motoru çok performanslı olmasa da sakin kullanımda yakıt tüketiminin düşük kalabildiği, performans istendiğinde ise bu tüketim çok artabildiği vurgulandı.

TOYOTA AVENSİS

Toyota'nın Türkiye'de uzun süre satışta kalan Avensis modeli de 'piyasası zayıf ama otomobil olarak güçlü' kategorisinin örneklerinden biri olarak gösterildi. Düzgün bakılmış, atmosferik motorlu ve geçmişi belgelenebilir örnekleri değerlendirilirken ikinci el piyasas hızından ziyade aracın gerçek mekanik durumunun öne çıkarılması gerektiği işaret edildi.

D segment modelin, Toyota Corolla kadar büyük bir ikinci el piyasasının olmadığı işaret edilirken gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan aracın, özellikle benzinli modellerin süspansiyon, konfor ve geniş iç hacmiyle beğeni gördüğü aktarıldı.

VOLVO S60

Volvo S60'ın da premium sedan tarafından farklı bir alternatif olduğu kaydedildi. Alman rakipleri kadar yüksek popülerliği olmamasına rağmen güvenlik, konfor ve kabin kalitesi arayanlar için cazip olabileceği belirtildi. Fakat premium bir otomobil söz konusu olduğu için satın alma fiyatının yanında yedek parça ve bakım maliyetlerinin de hesaba katılması gerektiği işaret edildi. Düzenli servis geçmişi olan özellikle temiz 2.0 motorlu D3 ve D4 versiyonların daha fazla tavsiye edildiği aktarıldı.