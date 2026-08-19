FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

2. el otomobilde gözden kaçan 'uygun fiyat' modelleri (Honda, Toyota, Volvo)

İkinci el otomobilde yıllardır bazı modeller listenin başında bulunuyor. Fakat popüler olmayan her araba kötü olmayabileceği için daha az satan bazı modellerin de motoru, konforu, donanımı ya da sürüş özellikleriyle alternatif sunduğu öğrenildi. İşte o modeller...

2. el otomobilde gözden kaçan 'uygun fiyat' modelleri (Honda, Toyota, Volvo)
Hande Dağ

İkinci el araç piyasasında pek çok kullanıcı aklındaki araçla alakalı ilk olarak "Piyasası var mı?" sorusunu soruyor. Hatta bu soru bazen aracın teknik özelliklerinden önce geliyor. Kimi modeller kolay satıldığı için kullanıcılar arasında güven yaratabiliyor.

2. el otomobilde gözden kaçan uygun fiyat modelleri (Honda, Toyota, Volvo) 1

Türkiye Gazetesi'nden Abdullah Aydemir'in haberine göre bazı modeller piyasası yok diye gözden kaçıyor, çok fazla tercih edilmeyen bazı otomobiller, aynı yaş ve kilometredeki popüler rakiplerine göre daha uygun fiyatla bulunabiliyor.

Buna göre; o modeller şöyle sıralandı:

2. el otomobilde gözden kaçan uygun fiyat modelleri (Honda, Toyota, Volvo) 2

HONDA ACCORD

Türkiye'de hiçbir zaman Corolla ya da Civic kadar yüksek adetlere ulaşmayan Honda Accord, buna karşılık geniş iç mekanı, güçlü motorları ve uzun yol karakteriyle özellikle sedan isteyen kullanıcılar için hala dikkat çekici olabiliyor. 2026 yılında yapılan ikinci el güvenilirlik değerlendirmelerinde de Honda Accord'un öne çıkan modeller arasında yer aldığı kaydedildi.

Dezavantajı olarak ise bazı parçaların popüler modeller kadar kolay bulunmaması ve ikinci el satış süresinin daha uzun olabilmesi gösterildi. Bunun yanı sıra yüksek hacimli motorlardan kaynaklı MTV dezavantajı ve yüksek yakıt maliyetlerinin de ikinci el piyasasını etkilediği işaret edildi.

2. el otomobilde gözden kaçan uygun fiyat modelleri (Honda, Toyota, Volvo) 3

MAZDA 3

Türkiye'de düşük satış adetleri sebebiyle Mazda 3'ün de çoğu zaman ikinci el listelerinde gözden kaçtığı belirtildi. Buna karşılık atmosferik motorlu versiyonları, sürüş karakteri ve kabin kalitesiyle kendi döneminde güçlü bir alternatif oluşturduğu vurgulandı.

Marka Türkiye pazarından çekilse de mevcut servis ve yedek parça ağının az da olsa bulunduğu belirtilirken dikkat edilmesi gereken noktanın ise aracın satın alınmadan önce parça ve servis durumunun bulunulan şehirde araştırılması olduğu işaret edildi.

2. el otomobilde gözden kaçan uygun fiyat modelleri (Honda, Toyota, Volvo) 4

SUBARU XV

SUV/crossover isteyip buna karşın piyasadaki standart seçeneklerden farklı bir otomobil arayanların karşısına Subaru XV çıktığı kaydedildi. Dört tekerlekten çekiş altyapısı ve güvenlik odaklı yapısının önemli avantajlar sunduğu, az sayıda satılmasının bakım ve parça konusunda şehirden şehre farklılık oluşturabildiği aktarıldı.

Ağır bir kronik sorunu bulunmayan modelin, düzenli bakımlarıyla uzun ömürlü bir araç olabildiği belirtilirken 1.6 litrelik atmosferik Boxer motoru çok performanslı olmasa da sakin kullanımda yakıt tüketiminin düşük kalabildiği, performans istendiğinde ise bu tüketim çok artabildiği vurgulandı.

2. el otomobilde gözden kaçan uygun fiyat modelleri (Honda, Toyota, Volvo) 5

TOYOTA AVENSİS

Toyota'nın Türkiye'de uzun süre satışta kalan Avensis modeli de 'piyasası zayıf ama otomobil olarak güçlü' kategorisinin örneklerinden biri olarak gösterildi. Düzgün bakılmış, atmosferik motorlu ve geçmişi belgelenebilir örnekleri değerlendirilirken ikinci el piyasas hızından ziyade aracın gerçek mekanik durumunun öne çıkarılması gerektiği işaret edildi.

D segment modelin, Toyota Corolla kadar büyük bir ikinci el piyasasının olmadığı işaret edilirken gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan aracın, özellikle benzinli modellerin süspansiyon, konfor ve geniş iç hacmiyle beğeni gördüğü aktarıldı.

2. el otomobilde gözden kaçan uygun fiyat modelleri (Honda, Toyota, Volvo) 6

VOLVO S60

Volvo S60'ın da premium sedan tarafından farklı bir alternatif olduğu kaydedildi. Alman rakipleri kadar yüksek popülerliği olmamasına rağmen güvenlik, konfor ve kabin kalitesi arayanlar için cazip olabileceği belirtildi. Fakat premium bir otomobil söz konusu olduğu için satın alma fiyatının yanında yedek parça ve bakım maliyetlerinin de hesaba katılması gerektiği işaret edildi. Düzenli servis geçmişi olan özellikle temiz 2.0 motorlu D3 ve D4 versiyonların daha fazla tavsiye edildiği aktarıldı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'da palamut sezonu bereketli başladıGiresun'da palamut sezonu bereketli başladı
Çinli robot üreticisi borsaya fırtına gibi girdi: İlk günde yüzde 629 yükseldiÇinli robot üreticisi borsaya fırtına gibi girdi: İlk günde yüzde 629 yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil ikinci el araba araba ikinci el araç ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.