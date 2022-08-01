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İlk kez kredi kartı alma şartları nelerdir? Kredi kartı kimlere verilir?

30.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatında ilk defa kredi kartı çıkaracak olan kişiler, 18 yaşını doldurmuş ve geçmişe yönelik finansal faaliyetlerinde riskli bir duruma girmemiş olmalıdır. Böylece kredi kartı alma şartları arasındaki kredi puanının riskli olmaması durumunda da avantaja ulaşılmaktadır. Bankaların kredi kartı çıkarma şartları değişiklik gösterse de temel kurallar ortaktır. Kredi kartı kimlere verilir, ilk defa kredi kartı alma şartları nelerdir?

İlk kez kredi kartı alma şartları nelerdir? Kredi kartı kimlere verilir?

Günümüzün en popüler alışveriş ve ödeme araçlarından biri kredi kartı olmaktadır. Banka kartından farklı olarak kredi kartı, belirli şartlar çerçevesinde ve bir limit kapsamında oluşturulmaktadır. Dolayısıyla 18 yaşını doldurmuş olma, güncel borçların yoğunlukta olmaması ve kredi puanının riskli çıkmaması gibi faktörler; kişilerin kredi kartı almaları sürecinde etkilidir.

İlk Kez Kredi Kartı Alma Şartları

Daha önce kredi ya da banka kartı kullanmamış olan kişiler, kredi kartı çıkarma şartlarını sıkça araştırmaktadır. Bu noktada banka ve kredi kartı arasındaki en temel farka da değinilmesi gerekmektedir. Banka kartı, maaşın çekilmesi için de kullanılabilen ve açılan hesaba bağlı olan bir araçtır. Ancak kredi kartı, yine bu hesaba bağlı olarak kişiye bankanın kuralları çerçevesinde iletilen bir araç olmaktadır. Dolayısıyla kredi kartlarının limitleri değişiklik göstermektedir.

En temel kredi kartı alma şartları arasında ise yaş ve kredi notu gibi hususlar yer almaktadır. Bu bağlamda ilk defa kredi kartı çıkarma şartları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

  • Bireyin 18 yaşını doldurmuş olması veya aile bireylerinden birinin kredi kartı sözleşmesini imzalaması gerekli görülmektedir.

  • Banka tarafından değerlendirilen kredi notunun riskli seviyede bulunmaması gerekmektedir.

  • İstenilen kredi kartı limiti yüksek ise bu durumda bankaya limiti karşılayan değerdeki bir gelir belgesi sunulmalıdır.

  • İlgili mevzuat kapsamında gelir belgesi olmayan kişiler, bankanın kendi kapsamındaki değerlendirmesine (inisiyatif) göre kredi kartı alabilmektedir.

Kredi Kartı Kimlere Verilir?

Gerek gerçek hayatta gerek ise sanal bağlamda en sık kullanılan alışveriş araçlarından biri banka ve kredi kartlarıdır. Dolayısıyla kredi kartının kimlere verildiği ya da hangi kişilerin kredi kartı alamadığı da merak konusu olmaktadır. Banka/ kredi kartı alma şartları, bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Öyle ki bu durumda hangi bankaların daha çok puan verdiği gibi hususlar da sıkça araştırılmaktadır. Ancak kredi kartı almak isteyen kişilerde incelenen temel faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler ise şu şekildedir;

  • Kredi kartını alabilmek için yasal yaş sınırını karşılama
  • Maddi gelir düzeyi
  • Kişinin mesleği ve kredi notu
  • Geçmiş dönemlere yönelik finansal davranışlar (mevcut/ geçmişe ait ödeme ya da borç bilgileri)

Kredi Kartı Başvuru Şartları

Günümüzde kredi/ banka kartı çıkarmak isteyen kişilerin online işlemler üzerinden bu süreci yürütmeleri dahi mümkün olmaktadır. Ancak ilgili bankanın şubelerine başvurulması, özellikle ilk kez kredi kartı çıkaracak olan bireylerin seçimlerindendir. Kredi kartı için gereken şartlar ise aşağıdaki gibi belirtilebilmektedir;

  • Kişinin kredi puanının incelenmesi gerekmektedir. Burada incelenen husus, diğer bankalar ile geçmişte ya da mevcut dönemde ilişki içerisinde olunmasına göre de değişiklik göstermektedir. Kişinin geçmişe dair ve mevcut finansal faaliyetlerinin incelenmesi, kredi puanını etkilemektedir.

  • Kredi puanı düşük çıkmayan ve çok kredi borcu bulunmayan kişiler, bankanın kararı sonucunda yeni kredi kartlarını elde edebilmektedir.

  • Kart alınması için genellikle birçok bankada ortak olan minimum yaş sınırı karşılanmalıdır. Alınmak istenen kredi kartının sahibinin, yasal yaş sınırı olan 18’i doldurmuş olması gerekmektedir.
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