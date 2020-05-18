FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İlk sayılar belli oldu! Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

İlk sayılar belli oldu! Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığından emekli maaşı almayı hak eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz ayında yapılacak zam oranı kesinleşmemişken; tahminler havada uçuşmaya başladı. Zam oranına ilişkin tahminler Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketi ışığında oluştu. Enflasyon tahminine göre; zam oranın yüzde 4.41 olması bekleniyor.

İlk sayılar belli oldu! Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emeklilik maaşı uzun yıllar süren çalışma hayatından sonra vatandaşların rahat edebilmesi adına verilen sosyal bir haktır. Emekli maaşı kişilerin sigortalılık statüsüne, hizmet süresine ve prim miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Vatandaşların emeklilik şartlarını yerine getirdikleri zam dilimi de emeklilik maaşını direkt olarak etkiler.

Emeklilik maaşı için Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapılır. Emeklilerle beraber kamu görevlilerini de ilgilendiren zam oranlarının belirlenmesi için her yıl 6 ayda bir olmak üzere iki farklı periyot belirlenir. Enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan zam oranlarının her yıl değişmesi nedeniyle vatandaşlar 2020 yılındaki yeni zam oranlarını araştırıyor. Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Zam oranları neye göre hesaplanır? İşte Temmuz ayını iple çeken emeklilerin merak ettiği bürün detaylar...

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞLARININ ZAM ORANININ NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

2019 yılının ikinci çeyreğini kapsayacak şekilde incelemeler yapılarak 2020 yılının Ocak zammı belirlenmişti. İlk 5 aylık enflasyon verileri baz alındığında emekli maaşına yüzde 5.59'luk bir zam yapılması öngörülüyordu. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ışığında Aralık ayı enflasyon oranlarının yanında emekli maaşlarına dair Ocak zammının miktarı kesinleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken; emekli maaşlarına yüzde 6.49'luk zam yapıldı.

Temmuz zammının öncesinde 2020 yılında yaşanan olağanüstü salgın durumu nedeniyle emekli maaşlarına düzenleme yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile koronavirüsle mücadelede en düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye yükseltildi.

Bu maaşlara Temmuz ayında bir zam daha yapılması öngörülüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilere yüzde 4.41 oranında zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranında enflasyon zammı dikkate alınır. Enflasyon zammının belirlenmesinde TÜİK verileri ile TÜFE artışı belirleyici olur. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen zam oranlarında enflasyon oranları referans olarak kullanılır.

TEMMUZ ZAMMINDAN SONRA EMEKLİ MAAŞLARININ NE KADAR OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR?

Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre; enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 olarak belirlendi. Bu tahmin çerçevesinde ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 4.41 olması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 4.41 zam alması öngörülürken; memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e ulaşması tahmin ediliyor.

Temmuz ayı zam oranının yüzde 4.41 olarak gerçekleştirildiğini düşünürsek; koronavirüs düzenlemesinden önceki emekli maaşları dikkate alınarak ek ödemeler dahil olmak üzere en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının miktarını belirlemek mümkündür. Buna göre; ek ödemeler dahil olmak üzere en düşük BAĞ-KUR statüsündeki emekli maaşı 1.862 TL olacak. 2000 yılından önce emeklilik hak eden SSK'lıların en düşük emekli maaşı 2.204 TL'ye yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2.661 TL'ye ulaşacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Buna göre emekliler Temmuz ayından itibaren zamlı bir şekilde maaşlarını alacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Bal üretiminde ‘korona’ hamlesiBal üretiminde ‘korona’ hamlesi
Çalışamayacak durumda olan vatandaşlar 3960 gün ile emekli oluyor!Çalışamayacak durumda olan vatandaşlar 3960 gün ile emekli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Koronavirüs o sektörü uçurdu! Talep iki katına çıktı

Koronavirüs o sektörü uçurdu! Talep iki katına çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hafta ödenecek! İşte çalışanların kesesini rahatlatacak ek ödemenin detayları...

İşte çalışanların kesesini rahatlatacak ek ödemenin detayları...

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Devlet bu yıl ikramiyede farklı bir yola başvurdu...

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Hiç kimse detaylarını bilmiyor! Devletten 7 milyar liralık asgari ücret desteği...

Hiç kimse detaylarını bilmiyor! Devletten 7 milyar liralık asgari ücret desteği...

'Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz'

'Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz'

Bal üretiminde ‘korona’ hamlesi

Bal üretiminde ‘korona’ hamlesi

Baklava siparişleri rekor kırdı, üreticiler taleplere yetişemiyor

Üreticiler taleplere yetişemiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.