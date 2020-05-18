İlk sayılar belli oldu! Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emeklilik maaşı uzun yıllar süren çalışma hayatından sonra vatandaşların rahat edebilmesi adına verilen sosyal bir haktır. Emekli maaşı kişilerin sigortalılık statüsüne, hizmet süresine ve prim miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Vatandaşların emeklilik şartlarını yerine getirdikleri zam dilimi de emeklilik maaşını direkt olarak etkiler.

Emeklilik maaşı için Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapılır. Emeklilerle beraber kamu görevlilerini de ilgilendiren zam oranlarının belirlenmesi için her yıl 6 ayda bir olmak üzere iki farklı periyot belirlenir. Enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan zam oranlarının her yıl değişmesi nedeniyle vatandaşlar 2020 yılındaki yeni zam oranlarını araştırıyor. Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Zam oranları neye göre hesaplanır? İşte Temmuz ayını iple çeken emeklilerin merak ettiği bürün detaylar...

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞLARININ ZAM ORANININ NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

2019 yılının ikinci çeyreğini kapsayacak şekilde incelemeler yapılarak 2020 yılının Ocak zammı belirlenmişti. İlk 5 aylık enflasyon verileri baz alındığında emekli maaşına yüzde 5.59'luk bir zam yapılması öngörülüyordu. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ışığında Aralık ayı enflasyon oranlarının yanında emekli maaşlarına dair Ocak zammının miktarı kesinleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken; emekli maaşlarına yüzde 6.49'luk zam yapıldı.