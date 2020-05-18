İlk sayılar belli oldu! Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emeklilik maaşı uzun yıllar süren çalışma hayatından sonra vatandaşların rahat edebilmesi adına verilen sosyal bir haktır. Emekli maaşı kişilerin sigortalılık statüsüne, hizmet süresine ve prim miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Vatandaşların emeklilik şartlarını yerine getirdikleri zam dilimi de emeklilik maaşını direkt olarak etkiler.
Emeklilik maaşı için Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapılır. Emeklilerle beraber kamu görevlilerini de ilgilendiren zam oranlarının belirlenmesi için her yıl 6 ayda bir olmak üzere iki farklı periyot belirlenir. Enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan zam oranlarının her yıl değişmesi nedeniyle vatandaşlar 2020 yılındaki yeni zam oranlarını araştırıyor. Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Zam oranları neye göre hesaplanır? İşte Temmuz ayını iple çeken emeklilerin merak ettiği bürün detaylar...
2019 yılının ikinci çeyreğini kapsayacak şekilde incelemeler yapılarak 2020 yılının Ocak zammı belirlenmişti. İlk 5 aylık enflasyon verileri baz alındığında emekli maaşına yüzde 5.59'luk bir zam yapılması öngörülüyordu. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ışığında Aralık ayı enflasyon oranlarının yanında emekli maaşlarına dair Ocak zammının miktarı kesinleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken; emekli maaşlarına yüzde 6.49'luk zam yapıldı.
Temmuz zammının öncesinde 2020 yılında yaşanan olağanüstü salgın durumu nedeniyle emekli maaşlarına düzenleme yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile koronavirüsle mücadelede en düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye yükseltildi.
Bu maaşlara Temmuz ayında bir zam daha yapılması öngörülüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilere yüzde 4.41 oranında zam yapılması bekleniyor.
Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranında enflasyon zammı dikkate alınır. Enflasyon zammının belirlenmesinde TÜİK verileri ile TÜFE artışı belirleyici olur. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen zam oranlarında enflasyon oranları referans olarak kullanılır.
Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre; enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 olarak belirlendi. Bu tahmin çerçevesinde ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 4.41 olması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 4.41 zam alması öngörülürken; memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e ulaşması tahmin ediliyor.
Temmuz ayı zam oranının yüzde 4.41 olarak gerçekleştirildiğini düşünürsek; koronavirüs düzenlemesinden önceki emekli maaşları dikkate alınarak ek ödemeler dahil olmak üzere en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının miktarını belirlemek mümkündür. Buna göre; ek ödemeler dahil olmak üzere en düşük BAĞ-KUR statüsündeki emekli maaşı 1.862 TL olacak. 2000 yılından önce emeklilik hak eden SSK'lıların en düşük emekli maaşı 2.204 TL'ye yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2.661 TL'ye ulaşacak.
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Buna göre emekliler Temmuz ayından itibaren zamlı bir şekilde maaşlarını alacaklar.
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