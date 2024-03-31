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İlk seçim sonuçları gelir gelmez Mehmet Şimşek'in adını verdi! Cüneyt Özdemir'den 'bakanlar değişir' çıkışı

31.03.2024 20:46
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Yayın yasağı kalkar kalkmaz Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarına çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin yanı sıra 81 ilden gelecek sonuçlar tarihi seçimde büyük önem taşıyor. İlk verileri değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir çok çarpıcı bir çıkışa imza atarak bakanların dahi değişebileceğini ifade ederken Mehmet Şimşek'e ayrı bir parantez açtı.

İlk seçim sonuçları gelir gelmez Mehmet Şimşek'in adını verdi! Cüneyt Özdemir'den 'bakanlar değişir' çıkışı

Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Sandıklar saat 17.00'de kapanır kapanmaz oy sayım işlemi başladı. Yayın yasağı ise saat 19.20'de kalktı. 81 ilden ilk seçim sonuçları gelmeye başladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir seçim sonuçlarının halihazırdaki verilerde görüldüğü gibi gelirse bakanlar kurulunda değişiklik olabileceği yorumunda bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK OYUNU BAŞKENTTE KULLANDI

Özdemir'in yorumunda Mehmet Şimşek detayı özellikle dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şahin Sevin İlkokulu'nda bulunan 1202 nolu sandıkta kullandı.

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"AK PARTİ'DE BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLUR"

Canlı yayında ajanslardan gelen ilk verileri değerlendiren Cüneyt Özdemir şöyle konuştu:
"Verilere bakıyoruz, AK Parti'yi çok düşündüren veriler. AK Partili gazeteci tayfasında moral bozukluğu, sessizlik var. Böyle bir durumu net şekilde görüyoruz. Seçim bu şekilde sonuçlanırsa AK Parti içinde de büyük tartışmalara neden olur. Hatta Bakanlar Kurulu'nda bile değişiklik olabilir."

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MEHMET ŞİMŞEK'İ HARİÇ TUTTU

"Mehmet Şimşek'i kastetmiyorum" diyen Özdemir, bürokrat kökenli bakanların değişebileceği yönünde yorumda bulundu ve "Eğer böyle bir sonuç gelirse yarın bir gün homurdanmalar da başlar" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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