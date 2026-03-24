İlk sırada lise mezunları var! 2 milyon kişi başvurdu

İŞKUR aracılığıyla 2025’te kamu kurumlarına 13 bin 715, özel sektör iş yerlerine ise 1 milyon 464 bin 690 kişi işe yerleştirildi. Geçen sene işe yerleştirilen erkek sayısı kadın sayısından fazla oldu. En fazla işe yerleştirilen ilk 10 meslek ise şu şekilde oldu:

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi

Turizm ve Otelcilik Elemanı

Reyon Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Garson

Market Elemanı

Konfeksiyon İşçisi

Elle Çalışan Diğer İmalat İşçileri

Satış Elemanı

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

İLK SIRADA LİSE MEZUNLARI VAR

2021-2025 döneminde ise İŞKUR aracılığı ile 6 milyon 857 bin 457 kişi işe yerleştirildi. Geçen sene işe yerleştirilenlerde ilk sırayı lise mezunları aldı. Son sırada ise 135.899 kişiyle lisans mezunları oldu.

İş arayanların yaş grubu da incelendi. Buna göre, 477.297 kişiyle ilk sırayı 25-29 yaş grubundakiler aldı. Son grup ise 328.152 kişiyle 35-39 yaş grubu oldu.



EN ÇOK SATIŞ ELEMANLARI İŞ ARIYOR

İş arayanların mesleklerine bakıldığında ise en çok satış elemanlarının iş aradığı görüldü. Büro memurları, servis elemanı, konfeksiyon işçisi, turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi, ön muhasebeci, kasiyer, sekreter ve reyon görevlileri izledi.



1,8 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURDU

İŞKUR’a geçen yıl 1.840.724 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Yıl içinde 205.279 kişinin işsizlik ödeneği biterken, 265.247 kişinin işsizlik ödeneği ise işe başladıkları için süre bitmeden kesildi. Yıl sonu itibarıyla ödemesi devam eden işsiz sayısı ise 411.271 kişi oldu.

Kaynak: HaberTürk (Ahmet Kıvanç)