İlk uçak 23 Ocak'ta kalkacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'nin kalkınması için tüm düğmelere basıldı...

Bugün Konya çevreyolunun ikinci kısmının açılış töreni vardı. Açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehir içi trafiğin rahatlaması için çevreyollarına verilen öneme değindi. Bakan Uraloğlu yapılan yol ile ilgili CNNTÜRK'e şu açıklamalarda bulundu:

"Büyükşehirleri çevreyolları ile geçmeyi planlıyoruz. Şehir içindeki trafiğin rahatlaması için önem verdiğimiz bir proje. Bütün Konya'nın etrafını çepeçevre saracak 120 kilometrelik bir yolumuz var. Bunun ilk etabını 2 sene önce açmıştık. Karaman ile Adana arasında 22 kilometre. ikinci kesimi olan Afyonkarahisar, Ankara ve Aksaray yollarını bağlayacak. Bu yollar ile beraber 40 dakikalık mesadfeler 15 dakikaya kadar düşecek"

İLK UÇUŞ 23 OCAK'TA

Suriye'de yapılan faaliyetlere de değinen Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın Şam'a ilk uçuşunun 23 Ocak'ta yapılacağını belirterek, Şam ve Halep'i canlandırmanın öncelik olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanımızın talimatı Suriye'yi kalkındırmak sözlerini kullanarak, "Bu havalimanlarında hiç radar yok, hedefimiz buraları kaldkındırma ancak biraz zaman alacak" dedi.

GSM ÇALIŞMALARINA BAŞLANILDI

Bakan Uraloğlu demiryolu ve karayolunda da Suriye için çalışmaların olduğunu aktararak, "Pazar gününden sonra muhataplık daha kolaylaşacak" dedi.

Türk kökenli iki GSM firmanın Suriye'de çalışmalar yaptığını aktaran Uraloğlu, Suriye'de iki liman olduğunu hatırlatarak, buraların yük naklinin ve ticaritinin başlayabileceğinin altını çizdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medya düzenlemesine de değinen Uraloğlu, "Sosyal medyada özellikle çocuklarımıız korumak için, 16 yaşından küçükleri buradan uzak tutmak için ulaşımlarını disipline etmek isitoyruz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalat Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığımız ile beraber koordineli bir şekilde düzenleme yapacağız" deyip cümlelerini noktaladı.