İlk uçan araba Cezeri ne demek? Cezeri kimdir? Cezeri'nin tarihteki buluşları nelerdir? Cezeri tarihteki yeri nedir?

Cezeri ismi verilen Türkiye’nin ilk uçan arabası araştırılmaya başlandı. Yapılan testlerin hepsinden başarıyla geçen Cezeri'nin adı araştırılmaya başlandı. Cezeri buluşları nelerdir? Cezeri kimdir? Cezeri ne demek? İşte Cezeri'nin buluşları ve Türk-İslam coğrafyasına katkıları...

CEZERİ KİMDİR, NE DEMEK?

İlk uçan arabaya ismi verilen Cezeri, Türk-İslam coğrafyasına kazandırdıkları ile 13. yüzyılda yaşamıştır. Diyarbakır ve Cizre çevresinde yaşayan Cezeri, insanlık tarihinin ilk robotik teknolojilerine ve sibernetik alanının kurucusu olan ve bu alanlara yoğunlaşan kişi olmuştur.

EL- CEZERİ'NİN HAYATI

yüzyılda 1136'da Cizre'de doğan Cezeri, Tor mahallesinde doğdu. Sibernetik alanın kurucusu olarak bilinen; fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı olarak yaşadı. Asıl adı "İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri" olan Cezeri 1206 yılında yine Cizre'de öldü. İsmini Cizre'den alan El Cezeri, eğitimini Camia Medresesi'nde yaptı. Daha sonra mekanik ve fizik bölümlerine yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapıldığı iddia edilen ve Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında yapılan robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri'ye âittir.

CEZERİ BULUŞLARI NELERDİR?

Diyarbakır'da yaşayan Cezeri yüksek miktarda suyu yukarı taşımak amacıyla beş düzenek tasarlamıştı. Cezeri bu düzeneklerden ikisini kendi kendine işleyen diğer üçünü de hayvan gücüyle çalıştırmıştır. Bu çalışmalarla ilk kez krank mili kullanan Cezeri, dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren krank mili, önemli bir buluş olarak tarihte yerini almıştır. Halen lokomotif ve otomobillerde kullanılmaktadır.

El-Cezeri'nin yaptığı su gücüyle çalışan pompa düzeneğinde; bakır pistonlar, emme ve iletme amaçlı borular, tek yönlü sürgülü vanalar ve dişli çarklar kullanıldı. El-Cezeri bu düzenekle suyu emerek yaklaşık on iki metre yukarı taşıdı..