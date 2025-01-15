İlk zamlı maaşlar Şubat ayında! Özel sektörde zamlar nasıl olacak? Ara zam planı, ek yardımlar… İşte işverenin eğilimini ortaya koyan tablo

2025 yılı için asgari ücrete yapılan zammın ardından gerçekleştirilen son ankete göre, işverenlerin yüzde 61 gibi büyük bir kısmı bu artıştan memnun değil. Ancak buna karşın, işverenlerin yüzde 43'ü çalışanlarına asgari ücretin üzerinde, yüzde 30 ve daha fazla bir zam yapmayı düşündüklerini belirtti. İşverenlerin çoğunluğu ise ara zam yapmayı düşünmüyor.

Özel sektörde, ilk zamlı maaşların şubat ayında ödenmesi bekleniyor. İstihdam platformu Elemannet, işverenlerin asgari ücret zammına nasıl yaklaştıklarını ve bu süreçteki kararlarını anlamak amacıyla bir anket yaptı.

MEMNUNİYET DURUMU

Sözcü'nün aktardığı ankete göre, en dikkat çeken bulgu, "Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?" sorusuna işverenlerin yüzde 61'inin olumsuz yanıt vermesi oldu. Yalnızca yüzde 39'luk bir kesim, yapılan zammı yeterli buldu.

İşverenlerin çalışan sayısı ve zam oranları hakkında daha detaylı bilgiler ise şöyle:

Ankete katılanların yüzde 64’ü 1 ila 10 arasında asgari ücretli çalışana sahipken, yüzde 34’ü 10 ila 30, yüzde 10’u ise 30 ila 50 arasında asgari ücretli istihdam ediyor. Ayrıca, yüzde 12’sinin ise 100 ve üzeri asgari ücretli çalışanı bulunuyor.

KİM NE KADAR ZAM YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR?

Anketin bir diğer sorusu, "Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30'dan fazla zam yapacak mısınız?" şeklindeydi. Buna işverenlerin yüzde 43’ü "Evet" yanıtı verdi. Yüzde 32’lik bir kesim ise bu konuda olumsuz görüş belirtti. Geriye kalan yüzde 25’lik kısım ise henüz karar vermediğini ifade etti.

ARA ZAM PLANI YOK

İşverenlerin büyük bir kısmı, yıl ortasında bir ara zam yapılmasını düşünmüyor. "Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zammı olur mu?" sorusuna, katılımcıların yüzde 67’si "Hayır" yanıtını verdi. Bu da, işverenlerin asgari ücret artışıyla ilgili mevcut durumun yıl boyunca değişmeyeceğine dair güçlü bir beklenti oluşturuyor.

ENFLASYONA KARŞI EK YARDIMLAR

Anketin bir diğer önemli sorusu, "Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?" oldu. İşverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ise ikramiye verme planı yapıyor. Ancak, yüzde 56’lık bir kesim henüz çalışanlarına yönelik ek bir destek uygulamayı düşünmediğini belirtti.

İŞVEREN İŞÇİNİN DAHA FAZLA ZAM İSTEYECEĞİNİ BEKLİYOR

"Asgari ücret zammı sonrası çalışanların geri bildirimi nasıl olur?" sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 50’si, çalışanların daha fazla zam talep edeceğini, yüzde 34’ü mevcut iş durumunun korunacağını, yüzde 16’sı ise iş değiştirme hareketliliğinin artacağını belirtti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır