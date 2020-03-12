İlker Aycı’dan THY yolcularına koronavirüs mektubu

Elektronik mektupta THY olarak korona virüsü ile ilgili tüm önlemlerin zamanında ve hızlı bir şekilde alındığını yazan Aycı, “Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir” ifadelerine yer verdi.

Tüm iletişim kanalları yoluyla sık sık bilgilendirmede bulunan THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yolculara gönderdiği mektupla seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemi aldıkları tedbirler ile birlikte aktardı. İlker Aycı’dan yolculara gönderilen mektupta, “Türk Hava Yolları, dünyanın 124 ülkesine yayılan ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen Covid-19 (korona virüsü) konusunu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Riskli ülkelere olan uçuşları durduran, frekans azaltma kararları alan ve en ciddi seviyede dezenfeksiyon işlemleri uygulayan bayrak taşıyıcı bir yandan da hali hazırda var olan uçuşları için misafirleriyle şeffaf bir iletişim süreci yürütüyor.Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır” ifadeleri yer aldı.