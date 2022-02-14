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İlker Aycı Hindistan Havayolları CEO'su oldu

14.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen ay Türk Hava Yolları'ndaki (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı görevlerinden istifa eden İlker Aycı, Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India’nın CEO’luk görevine getirildiği bildirildi.

İlker Aycı Hindistan Havayolları CEO'su oldu

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl başında ayrılan M. İlker Aycı’nın görevine aynı sektörde, farklı bir dünya devi bünyesinde devam edeceği açıklandı.

Tata Group tarafından yapılan açıklamaya göre Aycı, bu yıl itibariyle faaliyetlerine grup çatısı altında devam eden Hindistan’ın havayolu şirketi Air India’nın CEO’su olarak atandı. Aynı açıklamada, Aycı’nın 1 Nisan’dan itibaren Air India ile birlikte tüm iştiraklerinin başına geçeceği belirtildi. (İHA)

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