İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 698 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA



