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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında azaldı

24.04.2025 10:22
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. 2025 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
imalat sanayi
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