İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı! Destek tutarını açıkladı: "Siz de başvurun"

Bakan Kurum, bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada eylül ya da ekim ayında yeni bir konut projesi kampanyasını başlatacaklarını duyurmuş, kira desteğinin ise yüzde 30 arttığını bildirmişti. Kurum'un açıklamasının üzerinden çok geçmeden İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından 'kira desteği' açıklamasında bulundu.

KİRA DESTEĞİNİN TUTARINI AÇIKLADI

İmamoğlu, Twitter hesabından "İstanbullulara önemli duyurumuzdur" notuyla paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik." diyen İmamoğlu, riskli yapıların yenilenmesi için kira desteği verilmesi teklifini İBB Meclisi'ne getireceklerini ifade etti.

Hem kiracı hem de ev sahiplerinin riskli yapıları yenilemesi için verilmesi planlanan kira desteğinin 3 bin 450 TL olduğunu açıklayan İmamoğlu, "Siz de binanızı yenilemek için başvurun" diyerek paylaşımına başvuru linkini ekledi.

İstanbullulara önemli duyurumuzdur.



İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun;https://t.co/i7gEnJ1JTC pic.twitter.com/qARULlqgXK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 17, 2022



