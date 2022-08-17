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İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı! Destek tutarını açıkladı: "Siz de başvurun"

17.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'da eylül ayında başlayacak sosyal konut projesiyle ilgili açıklamasının hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. "İstanbullulara önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştığı açıklamasında İmamoğlu, 3 bin 450 TL'lik kira desteği projesini duyurdu.

İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı! Destek tutarını açıkladı: "Siz de başvurun"

Bakan Kurum, bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada eylül ya da ekim ayında yeni bir konut projesi kampanyasını başlatacaklarını duyurmuş, kira desteğinin ise yüzde 30 arttığını bildirmişti. Kurum'un açıklamasının üzerinden çok geçmeden İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından 'kira desteği' açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 'Eylül ayından yeni konut kampanyası başlayacak'Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 'Eylül ayından yeni konut kampanyası başlayacak'

KİRA DESTEĞİNİN TUTARINI AÇIKLADI

İmamoğlu, Twitter hesabından "İstanbullulara önemli duyurumuzdur" notuyla paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik." diyen İmamoğlu, riskli yapıların yenilenmesi için kira desteği verilmesi teklifini İBB Meclisi'ne getireceklerini ifade etti.

Hem kiracı hem de ev sahiplerinin riskli yapıları yenilemesi için verilmesi planlanan kira desteğinin 3 bin 450 TL olduğunu açıklayan İmamoğlu, "Siz de binanızı yenilemek için başvurun" diyerek paylaşımına başvuru linkini ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kira desteği
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