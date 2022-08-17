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Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 'Eylül ayından yeni konut kampanyası başlayacak'

17.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da sosyal konut projesi kapsamında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Kurum yeni konut kampanyasının eylül ayında başlayacağını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin yüzde 30 artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 'Eylül ayından yeni konut kampanyası başlayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu.Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti. Öte yandan Kentsel dönüşümde kira desteğinde yeni gelişeme yaşandı. Murat Kurum Kira desteğinin yüzde 30 artığını duyurdu. Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.

SON DAKİKA: YENİ KONUT PROJESİ BAŞLAYACAK

Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti.

konut

KONUT FİYATI VE KİRALAR DÜŞECEK

Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde;

Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTACAK

Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.

Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.


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Murat Kurum
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