İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan dikkat çeken açıklama: ‘Karşı çıkmayacağız…’

İstanbul’da yaşanan taksi sorunu sadece muhalefet değil iktidar tarafından da “aciliyetle çözülmesi gereken sorunlar” listesine alındı. Nüfusu hayli yüksek olan bir megakentte 18 bin 395 adet taksi bulunuyor. Kişi başına düşen taksi sayısı 1,16. Bir başka değişle İstanbul’da 1 taksiye 861 kişi düşüyor. Yetkililer 1000 kişiye Paris’te 2,64, Londra'da 2,42 ve New York'ta 1,60 taksi düştüğüne dikkat çekiyor.

UKOME'DE 15 KEZ REDDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentteki taksi sorunu çözmek için 5 bin yeni taksi projesi hazırlamış ama İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bu proje İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ve sarı taksi plaka sahiplerinin talepleri doğrultusunda 14 kez reddedilmişti. Son olarak İBB’nin kente 3 bin yeni taksi getirme teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

“KANUNA UYGUN TEKLİF GELİRSE KARŞI ÇIKMAYACAĞIZ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, T24’ten Gözde Yel’e konuştu. Aksu, daha önce İBB yönetimiyle taksi sayısının artışı konusunda yaşadığı anlaşmazlıkların tekrarlanması ihtimaline yönelik soruya, “Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Bize gelen teklif; kanuna, hukuka aykırı diye karşı çıktık. Kanuna uygun teklif gelirse biz buna karşı çıkmıyoruz, çıkmadık, çıkmayacağız. Kanun, idari taksilerin bireysel kişilere ihale edilerek satış yapılabileceğini söylüyor, belediye işletip çalıştıramaz” yanıtını verdi.

ÜCRET TARİFESİ DAHA DA ARTSIN TALEBİ!

Aksu, taksi sorununa çözüm olarak şu önerilerde bulundu: "Oda başkanı olduğumdan beri benzer ifadeler kullanıyorum. Ücret tarifesi artmalı, teknolojiye geçmeliyiz, trafik sorunu çözmeli, sayı yasalara uygun şekilde artmalı."

KURUM'A DESTEĞİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un da vaatleri arasında taksi sorunun çözümü vardı. Kurum seçim döneminde, "Taksi sayımızı artıracağız. Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Öncelikle doğrudan, güzel bir sistem kurmak suretiyle tüm sistemleri Merkezi Taksi Sistemi altında birleştireceğiz. Taksi sayımızı artıracağız. Burada etkili eğitim, denetim, ödül-ceza uygulamalarını da hayata geçireceğiz" vaadinde bulunmuştu.

Eyüp Aksu da, yerel seçimlerden önce AK Parti’nin adayı Murat Kurum’a açıktan destek vermiş, “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” sözleriyle gündeme gelmişti.

Bu konuya ilişkin soruyu da yanıtlayan Aksu, "Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Murat Kurum, bize, ‘ben seçilince, kanun dışı, yasalara aykırı hiçbir düzenleme yapmayacağım’ dedi. Salona girdi, salona giren kişiye ne denir? Bizim bakanlığımızı yaptı, sevdiğimiz bir siyasetçi. Bizim konularımızı çözeceğine, bizi üzmeyeceğine dair sözler verdi” ifadelerini kullandı.







