İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Evlilik Desteği Projemizi başlatıyoruz" dedi.

EVLENECEK ÇİFTLERE İBB'DEN DESTEK

"10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL'lik evlilik desteği vereceğiz" diyen İmamoğlu, paylaştığı videoda şunları ifade etti:

Sevgili hemşehrilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem ülkemizde hem de İstanbul'umuzda yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak ve bir nebze rahatlatmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum. İBB olarak Evlilik Desteği Projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL'lik evlilik desteği vereceğiz. Yeni bir yuva kuracak çiftlerimizin mutluluğuna katkıda bulunmak inanın bizleri de çok mutlu ediyor. Yeni evlenecek çiftlerimizin hayalleri gerçek, mutlulukları daim olsun. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacağız. Birlikte başaracağız.

Yeni bir yuva kuracak, ihtiyaç sahibi çiftlere 7.000 TL evlilik desteği vermeye başlıyoruz. Yuvanız mutlu ve bereketli olsun. pic.twitter.com/wKgB11z17P — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 14, 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU! EVLENECEKLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve “sıfır faizli” 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı.





