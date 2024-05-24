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İmamoğlu tarih verdi: İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım! Paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 13:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un taksi sorununun çözümüne dair taraflarla bir toplantı yapacaklarını söyledi. Toplantıya paylaşımlı yolculuk şirketleri de dahil edildi.

İmamoğlu tarih verdi: İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım! Paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil...

İstanbul'un uzun süredir devam taksi sorununa dair yeni bir adım atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun sorularına verdiği yanıtları yazısına taşıdı. Özkök, İmamoğlu'nun yanıtını şöyle aktardı:

"Arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Muhtemelen haziran ayı başında ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak."


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi imamoğlu
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