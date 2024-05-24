İmamoğlu tarih verdi: İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım! Paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil...

İstanbul'un uzun süredir devam taksi sorununa dair yeni bir adım atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun sorularına verdiği yanıtları yazısına taşıdı. Özkök, İmamoğlu'nun yanıtını şöyle aktardı:

"Arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Muhtemelen haziran ayı başında ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak."







