İmar affı 2023 çıktı mı, çıkacak mı? Bu yıl imar barışı gelecek mi?

İmar affı düzenlemesinin ayrıntıları merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son olarak getirilen imar affı düzenlemesi 13 milyon konutu kapsamıştı. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyenler imar affı çıktı mı, çıkacak mı? Bu yıl imar barışı gelir mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konuya dair tüm detaylar...

İMAR AFFI 2023 ÇIKTI MI, ÇIKACAK MI?

İmar affı düzenlemesi 11 Ekim’de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yıl imar barışı çıkacak mı çıkmayacak mı malesef biliniyor. Ancak imar affı düzenlemesine dair güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar kapsamında düzenleniyor.

İMAR AFFI EN SON NE ZAMAN ÇIKTI?

31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskanlar için 8 Haziran 2018'de geniş kapsamlı bir imar affı getirilmişti. İmar barışından yararlanamayan milyonlarca vatandaş olduğu gibi, mevzuata aykırı başvuru nedeniyle 20 bin 158, belge tutarının zamanında yatırılmaması nedeniyle de 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edilmişti.



