İmar affı çıkacak mı? İmar affında son durum ne?

İmar affı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gecekondu ve imar mevzuatına uygun olmayan yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen imar affı yasası TBMM’ye sunuldu. 11 Ekim’de komisyona sevk edilen İmar affında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki imar affı olacak mı, ne zaman olacak?

İMAR AFFI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?

İmar affı için komisyona sevk edilen kanunun teklifi hakkında henüz net bir gelişme yok. İmar affı konusunda güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı. İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.



