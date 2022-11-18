İmar affı çıktı mı, ne zaman çıkar? 2022 yeni imar barışı kimleri kapsıyor? İşte son durum

İmar affı Türkiye'de en son 2018 yılında kabul edilmişti. TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilen imar barışı yasasının kabul edilmesiyle beraber yapı ruhsatı alamayan mülk sahibi vatandaşlar bu yasadan yararlanabilecekler. Bir çok vatandaş imar barışı için bekleyiş içerisinde. Peki, imar barışı ne zaman çıkacak?

İMAR AFFI ÇIKTI MI?

imar affına dair teklif Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan imar barışı yasa teklifi, 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi.

Yakın zamanda hükümet tarafından açıklama yapılması beklenen imar affına dair henüz bir gelişme yaşanmadı.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı ya da imar barışı; gecekondu ve imar mevzuatına göre inşa edilmeyen yapıların uygulama ve mülkiyet problemlerini düzenleyen kanunu ifade eder. İlk defa 1984 yılında çıkarılan imar affı ile çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmek istenmiştir.

İzinsiz ve kaçak şekilde inşa edilen çoğu gayrimenkul, imar affı kapsamına girer. Bu aftan yararlanma hakkı olan kişiler için de 6785 sayılı kanun uygulanır. Ancak kanuna göre belediye ve mücavir alan içerisindeki sanayi, depolama, turizm ve tarım alanlarında, askeri bölgelerde ve Boğaz hattında bulunan yapılar imar affı kapsamı dışında yer alır.

İmar affı kapsamında istenilen şartların sağlanmış olması durumunda ilgili taşınmazlar "Yapı Kayıt Belgesi" almaya hak kazanır.



