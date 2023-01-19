İmar barışı nedir? 2023 imar affı çıkacak mı? İşte 2023 imar barışı gelişmeleri

Vatandaşlar 2023 yılında imar affı çıkacak mı merakla bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 13 milyon konut imar affıyla tapularına kavuşmuştu. Bu yıl için yapılmış bir açıklama olup olmadığına dair araştırmalar son dönemde yoğunlaşmış durumda. Peki imar barışı nedir, 2023 imar affı çıkacak mı? İşte detaylar...

2023 İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gerekiyodu. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

2023 yılına girilmesiyle imar barışı bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda bir gelişme var mı merak ediliyordu. İmar affı ile ilgili kanun teklifi 11 Ekim 2022'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmişti. Şu an için imar barışına ait yeni bir açıklama bulunmuyor. Konunun şimdilik değerlendirme sürecinde olduğu biliniyor.

İMAR BARIŞI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan, diğer bir deyişle kaçak inşa edilen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna İmar Affı ya da imar barışı adı verilir.

İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarılmış bir uygulamadır. İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.



