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İmar hakkı aktarımı yasalaştı! Çevre Bakanlığı 'Asla mağdur edilmeyecek' diyerek tüm detayları açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.12.2024 15:13
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 5 Aralık tarihinde Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi. Kanun içerisinde yer alan imar hakkı aktarımı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki imar hakkı aktarımı nedir? Detayları neler? İşte ayrıntılar...

İmar hakkı aktarımı yasalaştı! Çevre Bakanlığı 'Asla mağdur edilmeyecek' diyerek tüm detayları açıkladı

TBMM Genel Kurulu'nda Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi. Bu kanuna göre, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluş sayısı da belirlenecek.

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50 BİN LİRA PARA CEZASI

Çıkarılan kanuna göre, bir veya birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası 50 bin liradan az olmayacak. Yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu hallerde ise yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla yüzde 50'si kadar idari para cezaya çarptırılacak.

İmar hakkı aktarımı, 2019 yılı öncesinde kamu hizmet alanı olarak ayrılan ancak vatandaşın mülkiyeti olması nedeniyle kamulaştırılamamış parselleri kapsayacak.

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Çevre Bakanlığı, "Mülkiyet istemeden el mi değiştirecek" sorusuna da yanıt verdi. Bakanlık sorulan soru ile ilgili şunu dedi:
"İmar hakkı aktarımı ile vatandaşın kullanmadığı parsel ya da hissesine karşılık gelen imar haklarının imar planı kararı ile belirlenen başka bir alanda kulllanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak. Yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek"

Bedel tespiti ile ilgili de Bakanlık, tüm işlemlerin Kamulaştırma Kanununa göre, Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşları tarafından gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edileceğini belirterek, "Vatandaş asla mağdur edilmeyecek" sözleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete imar
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