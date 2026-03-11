FİNANS

İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?

Ortadoğu'da yükselen tansiyonun uzun süreli olabileceğine dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman arayışına hız kazandırdı. Son yıllarda nominal getiri bakımından döviz, mevduat gibi finansal araçları geride bırakan ve risklere karşı daha dirençli olan arsa yatırımı, yeniden yükselişe geçti.

Cansu Çamcı

Yılın başından bu yana yön arayışında olan, tarife gerginlikleri, ticaret savaşları ve son olarak Ortadoğu’da yükselen tansiyonla denge bulmakta zorlanan finansal piyasalar, yatırımcıların güvenli liman arayışına hız kazandırdı. Geçtiğimiz yılın sonlarında yaşanan hızlı rallilerle değerlenen kıymetli madenler ve dalgalı piyasa koşullarında yön arayışında olan finansal piyasa araçları, varlıklarının reel değerini korumanın yolunu arayan yatırımcıları somut varlıklara ve gayrimenkul sektöründeki yenilikçi yaklaşımlara teşvik etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, “Konut Fiyat Endeksi verileriyle uyum sağlayan güncel arsa değerleme raporları, ekonomik konjonktürde toprağın sunduğu getiri fırsatlarını tescilliyor. Arsa yatırımı, nominal değer artışı bakımından döviz ve mevduat gibi finansal araçların üzerinde bir performans sergilemeyi başardı. Üstelik bu değer artışı, özellikle 2025’in son çeyreğinde inşaat maliyet endeksindeki artıştan daha yüksek bir seviyede” ifadelerini kullandı.

KONUT İMARLI ARSA FİYATLARI 2 YILDA %57 ARTTI

Saha çalışmaları ve açık verilerden hareketle istatistiksel modelleme yöntemiyle üretilen Endeksa verilerine göre, Türkiye'de konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları, son 2 yılda %57 değer kazandı. Trend grafiği, 2021'den bu yana konut imarlı arsa metrekare fiyatında istikrarlı bir yükselişe işaret etti.

Toprağın üretilemeyen, sınırlı bir kaynak olduğuna vurgu yapan Turgay Kolcuoğlu, “İleriye dönük beklentilerine ve mevcut konjonktüre karşı daha korumalı bir yapısı olan imarlı arsa fiyatları, toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekiyor. Finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcıların arsa gibi finansal olmayan, geleneksel yatırım araçlarına ilgi gösterdiğini, ancak hukuki süreçlerin ve proje takvimlerindeki belirsizliklerin caydırıcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca ödeme planlarında esneklik, ücretli kesimin yatırım radarına girebilmeyi kolaylaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı? 1

MARMARA VE TRAKYA, ALTYAPI PROJELERİYLE YÜKSELİŞTE

Bölgesel arsa taleplerinde ve talebe bağlı fiyat artışlarında altyapı projelerinin etkisine dikkat çeken Turgay Kolcuoğlu, “Özellikle Marmara ve Trakya aksındaki projeler, bölgedeki sosyal arazi talebini doğrudan tetikliyor. Bu noktada, arsa yatırımını kısa vadeli bir spekülasyon aracı olmaktan çıkarıp, yalnızca yüksek sermaye sahiplerini erişiminin ötesine taşımak için disiplinli bir süreç yönetimiyle değer kazanan bir reel varlık modeli olarak tanımlamak gerekiyor” dedi.

KIRKLARELİ, AYVALIK, İZNİK, ÇANAKKALE, KOCAELİ VE DÜZCE GİBİ BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR

Arsa yatırımlarının getiri kapasitesini altyapı projelerinin yanı sıra bölgenin turistik ve lojistik potansiyelinin de belirlediğine dikkat çeken Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, yatırım için; Kırklareli, Ayvalık, İznik, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce gibi stratejik bölgelerin öne çıktığını belirtti.

En Çok Aranan Haberler

