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IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkartıldı! Peki yurt dışından iPhone almak hala mantıklı mı?

07.07.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; IMEI kayıt ücreti olarak da bilinen 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' 20 bin TL oldu. Hal böyle olunca, "Yurt dışından iPhone almak hala mantıklı mı?" sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. İşte yeni gelen zamların ardından herkesin merak ettiği yurt dışından iPhone almak ile Türkiye’den iPhone almak arasında oluşan fiyat farkı hesabı…

IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkartıldı! Peki yurt dışından iPhone almak hala mantıklı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; IMEI kayıt ücreti olarak bilinen 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' 20 bin TL'ye yükseltildi.

Buna göre, IMEI kaydı için ödemeniz gereken tutar 20 bin TL oldu.

Bu ücret daha önce 6.091 TL olarak uygulanıyordu.

Hal böyle olunca, "Yurt dışından iPhone almak hala mantıklı mı?" sorusunun yanıtı merak edildi.

YURT DIŞINDAN IPHONE ALMAK HALA MANTIKLI MI?

Bunu iPhone 14 Pro Max 128 GB ( Deep Purple/Derin Mor) modelini satın alacağınız bir senaryo ile açıklayalım.

Bu senaryoda siz seyahat etmemiş, bir tanıdık vs. vasıtasıyla telefonu getirtmiş ve böylece bu hesaplara pasaport, vize, yol, konaklama ve diğer giderleri eklememiş olun.

Telefonun ABD Apple Store'unda fiyatı 1099 dolar.

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Telefonu bu fiyattan getirttiğinizi düşünürsek, bugünkü kurdan (1 dolar = 26.11 TL) telefonun fiyatı yaklaşık 28 bin 700 TL yapıyor.

Buna 20 bin TL'lik IMEI kayıt ücretini eklediğimizde toplamda 48 bin 700 TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor.

Apple Türkiye'nin internet sitesinde, iPhone 14 Pro Max 128 GB modelinin Türkiye fiyatı ise 65 bin 999 TL olarak listeleniyor.

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Buna göre, ABD'den satın alıp kaydettirmek ile Türkiye'den satın almak arasındaki fark 17 bin 299 TL.

Eğer siz seyahat ederseniz bu hesaplara pasaport, vize, yol, konaklama ve diğer giderler eklenecektir. Böyle bir durumda fark azalabilir veya ortada bir fark kalmayabilir.

Bilgi notu: Apple'ın dediğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınan iPhone 14 modellerinde fiziksel SIM tepsisi bulunmuyor ve sadece eSIM destekleniyor. Türkiye'de ise e-SIM teknolojisi çeşitli operatörler aracılığıyla aktif olarak kullanılıyor.

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iPhone imei kaydı imei kayıt ücreti

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