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İMEİ KAYIT ÜCRETİ 2023: Temmuz zammı ile İMEİ kayıt ücreti ne kadar oldu, kayıt nasıl ve ne kadara yapılıyor? Resmi Gazete'de yayımlandı

07.07.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMEİ kayıt ücreti Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler de dahil olmak üzere yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda değişikliğe gidildi. Peki, İMEİ kayıt ücreti Temmuz 2023 ne kadar oldu, kaç TL? İMEİ kaydı nasıl ve ne kadara yapılıyor?

İMEİ KAYIT ÜCRETİ 2023: Temmuz zammı ile İMEİ kayıt ücreti ne kadar oldu, kayıt nasıl ve ne kadara yapılıyor? Resmi Gazete'de yayımlandı

IMEI kayıt ücreti ile ilgili araştırmalar zam getirilmesinin ardından merak konusu oldu. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler doğrultusunda bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar netleşti. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle telefon getirecek olan vatandaşlar için İMEİ kayıt ücreti değişti. Bilindiği üzere Ocak ayında gelen zam ile tutarda yüzde 122,39 olarak artış gerçekleşmişti. İşte 2023 Temmuz zammı ile İMEİ kayıt ücreti...

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

İMEİ kayıt ücreti artış oranı Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Temmuz 2023 itibarıtla değişiklik gösterdi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye oldu.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON NASIL AÇTIRILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

İMEİ KAYIT HAKKI SORGULAMA EKRANI

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı 'BTK İMEİ kaydı" ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

IMEI KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HARÇ YATIRILDIKTAN SONRA YAPILACAKLAR

E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

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