IMF: 1 trilyon dolarlık finansal kapasitemizi kullanmaya hazırız

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Başkanı Lesetja Kganyago’nun video-konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir ortak açıklama yapıldı.

Dünyanın küresel bir salgının ekonomik ve finansal bir krize dönüşmesiyle daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya bulunduğu belirtilen açıklamada, “Ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, küresel üretim 2020'de daralacak.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, IMF’ye üye ülkelerin vatandaşların hayatlarını kurtarmak ve ekonomik faaliyetleri korumak için şimdiden olağanüstü adımlar attığına işaret edilerek, “Fakat daha fazlasına ihtiyaç var. Öncelik, 2021’de ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için kırılgan hanehalkına ve şirketlere yönelik mali desteği hedeflemeli.” değerlendirilmesine yer verildi.

Kovid-19’un sebep olduğu küresel krizi etkili bir şekilde çözmek için “güçlü ve koordineli politika eylemlerinin” önemine dikkat çekilen açıklamada, “IMF, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır.” ifadesi kullanıldı.