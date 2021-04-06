FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2021 sayısını "Ayrışan Toparlanmaları Yönetme" başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik görünümü çevreleyen yüksek belirsizliğin öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olduğu yinelendi.

Salgın nedeniyle 2020'de yaşanan daralmanın benzeri görülmemiş olduğu vurgulanan raporda, olağanüstü politika desteğinin olmaması halinde söz konusu daralmanın 3 kat daha büyük olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, salgını yenmek, ekonomiler arasında kişi başına düşen gelirdeki farklılıkları ve ülkelerdeki eşitsizlik artışını önlemek için daha yapılacak çok şey olduğunun altı çizildi.

"DÜNYA EKONOMİSİ 2020'DE BEKLENENDEN AZ KÜÇÜLDÜ"

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 daraldığı kaydedilen raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e revize edildiği belirtildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan güncelleme raporunda, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmininde bulunmuştu.

Credit Suisse'de Archegos depremi yöneticileri işinden ettiCredit Suisse'de Archegos depremi yöneticileri işinden etti

Raporda, dünya ekonomisinin geçen yıla ilişkin performansında yapılan yukarı yönlü revizyonda, karantina önlemlerinin hafifletilmesi ve ekonomilerin normalleşmeye başlamasının ardından çoğu bölge için yılın ikinci yarısında beklenenden yüksek gelen büyüme çıktılarının etkili olduğu aktarıldı.

IMF'nin raporunda, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin güncellemelerin ise ABD gibi bazı büyük ekonomilerdeki ilave mali destek ile yılın ikinci yarısına dair aşı destekli toparlanma beklentisini yansıttığı ifade edildi.

Benzeri görülmemiş politika müdahalesi sayesinde Kovid-19 salgınının neden olduğu durgunluğun 2008 küresel mali krizinden daha küçük izler bırakmasının muhtemel olduğuna değinilen raporda, gelişen ekonomiler ile düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin daha çok etkilendiği ve önemli orta vadeli zararlar yaşamalarının beklendiği kaydedildi.

"SALGIN NEDENİYLE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTABİLİR'

Raporda, üretim kayıplarının özellikle ekonomileri turizm ve emtia ihracatına dayanan ülkeler ile müdahale için sınırlı politika alanı olan ülkeler için daha büyük olduğuna işaret edilerek, gelir eşitsizliğinin salgın nedeniyle önemli ölçüde artabileceği ve salgın öncesi tahminlerle karşılaştırıldığında 2020'de 95 milyona yakın insanın daha aşırı yoksulluk eşiğinin altına düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Gelecekteki gelişmelerin sağlık krizinin seyrine bağlı olacağı belirtilen raporda, görünümü çevreleyen büyük belirsizlik göz önünde bulundurularak politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara öncelik vermesi ve politika desteğini esnek bir şekilde ayarlamak için hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Raporda, ülkelerin politika tepkilerini salgının aşamasına, toparlanmanın gücüne ve ekonominin yapısal özelliklerine göre uyarlamaları gerekeceği ifade edildi.

Bu yıla ilişkin büyüme tahmini ABD için yüzde 6,4'e, Avro Bölgesi için yüzde 4,4'e yükseltildi.

IMF'nin raporuna göre, geçen yıl yüzde 3,5 daraldığı tahmin edilen ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,1'den yüzde 6,4'e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisi de 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,8'e yükseltildi. Bölge ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6 küçüldüğü tahmin edildi.

Roubini, doların orta vadede zayıflamasını bekliyorRoubini, doların orta vadede zayıflamasını bekliyor

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya, Fransa'nın yüzde 5,5'ten 5,8'e, İtalya'nın yüzde 3'ten 4,2'ye ve İspanya'nın yüzde 5,9'dan 6,4'e yükseltildi.

Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,1'den 3,4'e revize edilirken, gelecek yıl için Fransa'nın ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkarıldı. İtalya ve İspanya'nın 2022 yılı büyüme tahminleri ise değişikliğe gidilmeyerek sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 4,7 olarak bırakıldı.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,5'ten 5,3'e ve 2022 tahmini yüzde 5'ten 5,1'e çıkarıldı.

Japonya ekonomisinin bu yıla ait büyüme tahmini yüzde 3,1'den 3,3'e yükseltilirken, Kanada ekonomisinin yüzde 3,6'dan 5'e yükseltildi.

Japonya ve Kanada ekonomilerinin 2022'de ise sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü. Japonya ve Kanada ekonomilerinin daha önce 2022'de sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 4,1 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 4,3'ten yüzde 5,1'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltildi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 6 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR"

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 6,3'ten 6,7'ye çıkarılırken, 2022 yılı tahmini değiştirilmeyerek yüzde 5 olarak bırakıldı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ülke olmasına rağmen geçen yılı yüzde 2,3'lük büyüme ile tamamlayan Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,1'den 8,4'e yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,6 olarak bırakıldı.

Salgına rağmen geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin ocak ayında açıkladığı öncü bulgularında, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesinin beklendiğini aktarmıştı.

Türkiye için enflasyon tahmini ise bu yıl için yüzde 13,6, gelecek yıl için yüzde 11,8 olarak belirlendi.

Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl 12,4, gelecek yıl yüzde 11 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli olduİzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı
Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en zengin 10 Türk'ü açıklandı!
İşte Türkiye'nin en zengin Türk'ü!
İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi 2021 fiyatları belli oldu
İBB Halk Ekmek'te şok Ramazan pidesi fiyatı!
Son Dakika: İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'e yükseltti
Dev banka Türkiye tahminini artırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.